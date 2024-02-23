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За – 222: депутатам не хватило голосов на правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ

13:28, 23 февраля 2024
Законопроект о перезагрузке Бюро экономической безопасности будет отправлен на повторное первое чтение.
За – 222: депутатам не хватило голосов на правительственный законопроект о перезагрузке БЭБ
Фото: Ярослав Железняк
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23 февраля в Верховной Раде не хватило голосов для принятия законопроекта 10439 о перезагрузке Бюро экономической безопасности. Голоса «за» дали 222 депутата из 299 присутствовавших. 51 – не голосовали.

Следовательно, законопроект отправят на повторное первое чтение.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», Комитет Верховной Рады по вопросам налоговой политики 21 февраля рекомендовал принять правительственный законопроект 10439 о внесении изменений в Закон «О Бюро экономической безопасности Украины» об усовершенствовании работы Бюро за основу.

Вместе с тем законопроект вызвал критику общественных организаций.

Министр юстиции Денис Малюська заявил, что 22 февраля правительственные чиновники «провели интенсивные дискуссии с Международным валютным фондом, послами стран - членов G7, представителями бизнес-ассоциаций» и договорились, что правительственный законопроект будет доработан до второго чтения с тем, чтобы полностью выполнить рекомендации наших международных партнеров, включая переаттестацию сотрудников БЭБ в течение года после назначения Директора БЭБ, а также урегулирование процедуры такой переаттестации на уровне закона.

Автор: Наталья Мамченко

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