За – 222: депутатам не вистачило голосів на урядовий законопроект про перезавантаження БЕБ

Законопроект про перезавантаження Бюро економічної безпеки відправлять на повторне перше читання.

Фото: Ярослав Железняк

23 лютого у Верховній Раді не вистачило голосів для прийняття законопроекту 10439 про перезавантаження Бюро економічної безпеки. Голоси «за» дали 222 депутати з 299 присутніх. 51 – не голосували.

Отже, законопроект відправлять на повторне перше читання.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», Комітет Верховної Ради з питань податкової політики 21 лютого рекомендував прийняти урядовий законопроект 10439 про внесення змін до Закону «Про Бюро економічної безпеки України» щодо удосконалення роботи Бюро за основу.

Разом з тим, законопроект викликав критику громадських організацій.

Міністр юстиції Денис Малюська заявив, що 22 лютого урядовці « провели інтенсивні дискусії з Міжнародним валютним фондом, послами країн - членів G7, представниками бізнес-асоціацій» та домовились, що урядовий законопроект буде доопрацьовано до другого читання з тим, щоб повністю виконати рекомендації наших міжнародних партнерів, включаючи переатестацію співробітників БЕБ протягом року після призначення Директора БЕБ а також врегулювання процедури такої переатестації на рівні закону.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.