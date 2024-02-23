Верховний Суд оприлюднив зведений огляд судової практики всіх касаційних судів та Великої Палати за 2023 рік

Висновки систематизовані як за підставами розгляду справ Великою Палатою та касаційними судами Верховного Суду, так і за видом судової юрисдикції.

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Верховний Суд публікує зведений дайджест Великої Палати Верховного Суду й річні огляди судової практики ВС за 2023 рік.

Цьогоріч для зручності в користуванні дайджест та огляди за 2023 рік містять:

Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2023 рік.

Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.

Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.

Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.

Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.

У зведеному дайджесті судової практики Великої Палати ВС зібрано всі ключові правові висновки, описані в щомісячних дайджестах судової практики ВП ВС, які було опубліковано впродовж року. Висновки систематизовані як за підставами розгляду справ Великою Палатою ВС, так і за видом судової юрисдикції.

В річних оглядах судової практики касаційних судів у складі ВС висвітлено найважливіші й найактуальніші правові висновки кожного касаційного суду. Матеріал в оглядах КАС ВС, КГС ВС і КЦС ВС систематизовано за категоріями спорів у межах кожного виду судочинства, а в огляді ККС ВС – за назвами розділів КК України та КПК України.

Дайджест та огляди містять лише короткий опис правових позицій із посиланням на текст відповідних рішень у ЄДРСР, що дає змогу швидко й легко ознайомитися із судовою практикою Верховного Суду.

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