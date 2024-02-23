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  1. Судова практика

Верховний Суд оприлюднив зведений огляд судової практики всіх касаційних судів та Великої Палати за 2023 рік

13:28, 23 лютого 2024
Висновки систематизовані як за підставами розгляду справ Великою Палатою та касаційними судами Верховного Суду, так і за видом судової юрисдикції.
Верховний Суд оприлюднив зведений огляд судової практики всіх касаційних судів та Великої Палати за 2023 рік
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Верховний Суд публікує зведений дайджест Великої Палати Верховного Суду й річні огляди судової практики ВС за 2023 рік.

Цьогоріч для зручності в користуванні дайджест та огляди за 2023 рік містять:

  • Зведений дайджест судової практики Великої Палати Верховного Суду за 2023 рік.
  • Огляд судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.
  • Огляд судової практики Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.
  • Огляд судової практики Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.
  • Огляд судової практики Касаційного цивільного суду у складі Верховного Суду за 2023 рік.

У зведеному дайджесті судової практики Великої Палати ВС зібрано всі ключові правові висновки, описані в щомісячних дайджестах судової практики ВП ВС, які було опубліковано впродовж року. Висновки систематизовані як за підставами розгляду справ Великою Палатою ВС, так і за видом судової юрисдикції.

В річних оглядах судової практики касаційних судів у складі ВС висвітлено найважливіші й найактуальніші правові висновки кожного касаційного суду. Матеріал в оглядах КАС ВС, КГС ВС і КЦС ВС систематизовано за категоріями спорів у межах кожного виду судочинства, а в огляді ККС ВС – за назвами розділів КК України та КПК України.

Дайджест та огляди містять лише короткий опис правових позицій із посиланням на текст відповідних рішень у ЄДРСР, що дає змогу швидко й легко ознайомитися із судовою практикою Верховного Суду.

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