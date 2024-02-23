Верховный Суд обнародовал сводный обзор судебной практики всех кассационных судов и Большой Палаты за 2023 год

Выводы систематизированы как на основании рассмотрения дел Большой Палатой и кассационными судами Верховного Суда, так и по виду судебной юрисдикции.

Верховный Суд публикует сводный дайджест Большой Палаты Верховного Суда и годовые обзоры судебной практики ВС за 2023 год.

В этом году для удобства в пользовании дайджест и обзоры за 2023 год содержат:

- Сводный дайджест судебной практики Большой Палаты Верховного Суда за 2023 год.

- Обзор судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда за 2023 год.

- Обзор судебной практики Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда за 2023 год.

- Обзор судебной практики Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда за 2023 год.

- Обзор судебной практики Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда за 2023 год.

В сводном дайджесте судебной практики Большой Палаты ВС собраны все ключевые правовые выводы, описанные в ежемесячных дайджестах судебной практики БП ВС, которые были опубликованы в течение года. Выводы систематизированы как по основаниям рассмотрения дел Большой Палатой ВС, так и по виду судебной юрисдикции.

В годовых обзорах судебной практики кассационных судов в составе ВС освещены наиболее важные и актуальные правовые выводы каждого кассационного суда. Материал в обзорах КАС ВС, КХС ВС и КЦС ВС систематизирован по категориям споров в рамках каждого вида судопроизводства, а в обзоре ККС ВС - по названиям разделов УК Украины и УПК Украины.

Дайджест и обзоры содержат лишь краткое описание правовых позиций со ссылкой на текст соответствующих решений в ЕГРСР, что позволяет быстро и легко ознакомиться с судебной практикой Верховного Суда.

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