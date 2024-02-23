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Заместитель руководителя ОП Ростислав Шурма назвал «политическим хайпом» составленный НАПК протокол по нему

«Надеюсь, что после избрания нового руководства на прозрачном конкурсе этот институт начнет бороться с коррупцией, а не проедать деньги налогоплательщиков и заниматься политическим хайпом», - написал Ростислав Шурма.

Адвокаты, потерпевшие и свидетели смогут участвовать в рассмотрении уголовных дел судом из дома или автомобиля – Верховная Рада приняла изменения в УПК

Парламент принял изменения в Уголовный процессуальный кодекс относительно введения дистанционного участия вне помещения суда в уголовном процессе адвокатов, потерпевших и свидетелей.

Еврокомиссия высвободит для Польши 137 млрд евро, заблокированные из-за проблем с давлением на судей, и предоставит польским фермерам 1,4 млрд евро поддержки, – Урсула фон дер Ляйен

«Мы поражены усилиями Польши по восстановлению верховенства права и разблокируем для нее 137 млрд евро из фондов, заблокированных из-за проблем с независимостью судей», - президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Мужчина избил женщину-адвоката, защищавшую его экс-супругу, - Верховный Суд отменил определение апелляции, подтвердившей оправдательный приговор

Суд первой инстанции в оправдательном приговоре отметил, что действия потерпевшей адвоката во время инкриминированных обвиняемого событий вблизи детсада выходили за пределы предоставления ею правовой помощи бывшей жене обвиняемого, - что решил Верховный Суд

В ВККС рассказали, какие дискуссии происходят в Комиссии перед увольнением судей

В Комиссии рассказали, что увольнение только одного судьи может лишить доступа к правосудию десятки тысяч граждан.

  1. В Украине

Налогоплательщик изменил административный район: что с выплатой военного сбора

23:00, 23 февраля 2024
Куда платится военный сбор и подается расчет в случае смены предприятием в течение бюджетного года местонахождения, пояснили в ГНС.
Налогоплательщик изменил административный район: что с выплатой военного сбора
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Налоговая служба Одесской области сообщает, куда платится военный сбор и подается расчет в случае смены налогоплательщиком местонахождения.

Зазначається, що відповідно до пп. 1 прим. 2 п. 2 ст. 29 Бюджетного кодексу № 2456-VI, із змінами та доповненнями (далі - БКУ), військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16 прим. 1 підрозд. 10 розд. XX Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, із змінами і доповненнями (далі - ПКУ), належить до доходів загального фонду Державного бюджету України.

У разі зміни місцезнаходження суб'єктів господарювання - платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється за місцем попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Згідно з пп. "б" п. 176.2 ст. 176 ПКУ особи, які відповідно до ПКУ мають статус податкових агентів, та платники єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування зобов'язані подавати у строки, встановлені ПКУ для податкового кварталу, податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (далі - Розрахунок) (з розбивкою по місяцях звітного кварталу), до контролюючого органу за основним місцем обліку.

Наказом Міністерства фінансів України від 09.12.2011 №1588, із змінами та доповненнями, затверджено Порядок обліку платників податків і зборів (далі - Порядок №1588), відповідно до п. 10.13 розд. X якого платник податків, який згідно з п. 10.2 розд. X Порядку має сплачувати за попереднім місцезнаходженням податки і збори, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцеві податки і збори, після взяття на облік у контролюючому органі за новим місцезнаходженням (основне місце обліку) обліковується до кінця бюджетного періоду (календарного року) в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) із відповідною ознакою.

Відповідно до п. 10.2 розд. X Порядку N 1588 у разі зміни місцезнаходження суб'єкта господарювання та його реєстрації як платника податків за новим місцезнаходженням сплата визначених податковим законодавством загальнодержавних податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів здійснюється за місцем попередньої реєстрації платника податків до закінчення поточного бюджетного періоду.

Якщо внаслідок зміни місцезнаходження юридичної особи змінюється територія територіальної громади, такий платник податків обліковується:

  • із визначенням кодів територій територіальної громади згідно з Кодифікатором адміністративно-територіальних одиниць та територій територіальних громад за попереднім та новим місцезнаходженням платника податків;
  • до закінчення бюджетного періоду з ознакою щодо сплати за попереднім місцезнаходженням податків і зборів, які розподіляються між державним та місцевими бюджетами, та місцевих податків і зборів.

З огляду на вищезазначене у разі зміни суб'єктом господарювання місцезнаходження, пов'язаного зі зміною адміністративного району, військовий збір сплачується до закінчення поточного бюджетного року за попереднім місцезнаходженням.

При цьому Розрахунок подається за основним місцем обліку, тобто до контролюючого органу за новим місцезнаходженням суб'єкта господарювання.

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