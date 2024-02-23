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Оборонный комитет Верховной Рады рассматривает возможность мобилизации заключенных

13:35, 23 февраля 2024
Вопрос освобождения от наказания тех, кто пойдет воевать, еще обсуждается, ведь всем этим людям нужны разные подходы.
Оборонный комитет Верховной Рады рассматривает возможность мобилизации заключенных
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Комитет Верховной Рады по национальной безопасности и обороне обсуждает возможность мобилизации части заключенных и людей с судимостью. Об этом сообщил народный депутат, член комитета Юрий Здебский, передает LIGA.net.

«Мы этот вопрос рассматривали, рассматриваем, и я думаю, что какое-нибудь решение будет. Есть некоторые статьи, по которым осуждены те или иные люди, и этих людей можно привлечь в армию. Они могли бы воевать», – отметил он.

По его словам, вопрос освобождения от наказания тех, кто пойдет воевать, еще обсуждается, ведь всем этим людям нужны разные подходы.

«Нужно понимать, кто за что сидит. Только так можно решить, освобождать ли потом этого человека от наказания», - объяснил нардеп.

Он подчеркнул, что вопрос мобилизации заключенных и людей с судимостью «стопроцентно будет обсуждаться в дальнейшем, поскольку в Вооруженных Силах нужны люди».

«Со следующей недели будем рассматривать законопроект и уже более детально пройдемся по всем вопросам», – добавил Здебский.

Ранее министр юстиции Денис Малюська предложил мобилизовать осужденных за ДТП и коррупцию.

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