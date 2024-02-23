Оборонний комітет Верховної Ради розглядає можливість мобілізації ув'язнених

Питання звільнення від покарання тих, хто піде воювати, ще обговорюється, адже до всіх цих людей потрібні різні підходи.

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки та оборони обговорює можливість мобілізації частини ув'язнених і людей із судимістю. Про це повідомив народний депутат, член комітету Юрій Здебський, передає LIGA.net.

«Ми це питання розглядали, розглядаємо, і я думаю, що якесь рішення буде. Є деякі статті, за якими засуджено тих чи інших людей, і цих людей можна залучити до війська. Вони могли б воювати», — зазначив він.

За його словами, питання звільнення від покарання тих, хто піде воювати, ще обговорюється, адже до всіх цих людей потрібні різні підходи.

«Треба розуміти, хто за що сидить. Тільки так можна вирішити, чи звільняти потім цю людину від покарання», - пояснив нардеп.

Він наголосив, що питання мобілізації ув'язнених і людей із судимістю «стовідсотково буде обговорюватися надалі, оскільки у Збройних Силах потрібні люди».

«З наступного тижня розглядатимемо законопроєкт і вже більш детально пройдемося по всіх питаннях», – додав Здебський.

Раніше міністр юстиції Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених за ДТП та корупцію.

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