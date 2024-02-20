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  1. В Україні

Малюська запропонував мобілізувати засуджених за ДТП та корупцію

18:38, 20 лютого 2024
Малюська переконаний, що засуджені за ДТП та корупцію не становлять загрози для суспільства та можуть принести користь в армії.
Малюська запропонував мобілізувати засуджених за ДТП та корупцію
Джерело фото: uworld.news
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Міністр юстиції України Денис Малюська запропонував мобілізувати засуджених за ДТП і корупцію, стверджуючи, що це може стати корисним кроком для армії. За словами Малюськи, така ініціатива є необхідною для покращення роботи військових та запобігання недолікам у системі. Про це повідомляє Укрінформ.

Міністр відзначив, що потрібно дозволити мобілізацію осіб, які перебувають у місцях позбавлення волі або мають судимість за різні порушення. Він наголосив на тому, що засуджені за ДТП чи корупцію не завжди становлять загрозу для суспільства, а можуть принести користь в армії.

«Те, що людина порушила правила дорожнього руху, їй не пощастило, виїхала автомобілем, а хтось не виїхав. Її не можна взяти мобілізувати? Це нонсенс, безумовно – таких людей треба мобілізовувати. Це ми говоримо про тих, хто не у в’язниці. Їх багато є. Є ті, хто у в’язниці, і так само реальної небезпеки для суспільства чи армії не становлять.  Найкласичніший, найгарячіший приклад, який не дискутується, – корупціонери. Їх посадили у в’язницю, а чи не варто, хай вони кров’ю захищають свою репутацію – умовно кров’ю, безумовно. Але-от на фронті чимало з них готові, бажають виправдатись, і це не люди, які почнуть стріляти по своїх. Більше того, останній аргумент – навіть якщо ми беремо з в’язниці людей. Є купа людей, які нами проаналізовані, які, ми переконані, що вони є безпечними. Але, армія – це ж не тільки стріляти з артилерії, там копати треба багато де», – пояснив міністр.

Малюська також зауважив, що відповідний законопроект поки що не зареєстрований, проте вже знаходиться на фінальній стадії обговорення. Він планує пропонувати зміни до законодавства Верховній Раді з м'яким аргументуванням необхідності таких кроків для забезпечення ефективності та безпеки в армії.

«Мова йде про тисячі людей. Тому наша позиція – це робити треба. Ми будемо м’яко це пропонувати парламенту, будемо переконувати військових, що їм це теж потрібно. Коли нам це вдасться, це буде реалізовано, а я думаю, що це неминуче», - зазначив Малюська.

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