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  1. В Україні

Львів’янина оштрафували на 1,4 млн грн за контрабанду техніки Apple

11:24, 21 лютого 2024
Митники конфіскували приблизно 300 одиниць техніки.
Львів’янина оштрафували на 1,4 млн грн за контрабанду техніки Apple
Фото: прикордонна служба
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У Львові суд визнав чоловіка винним у ввезенні товарів з приховуванням від митного контролю. Загалом було конфісковано приблизно 300 одиниць техніки, повідомляє zaxid.net.

Як повідомляється, випадок стався на початку вересня 2023 у пункті пропуску Грушів. Львів’янин їхав в Україну за кермом авто Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI з платформою, на якій перевозив ще два авто. Перед початком митного огляду він подав декларацію, у якій вказав, що перевозить техніку: 9 смарт-годинників Garmin, GPS-навігатор, 3 медіаплеєри Nvidia Shield TV Pro, 2 інтернет-камери, 8 фотокамер бренду Sony, 30 навушників бренду True Wireless, 2 планшети Apple.

Окрім задекларованих товарів, митники виявили ще 250 навушників Apple, планшети та ноутбуки цього бренду, а також фотокамери брендів Fujifilm та Sony, ігрові консолі Nintendo Switch, об’єктиви та навушники Sony та іншу техніку. Загалом водій перевозив близько 300 одиниць незадекларованої техніки.

Митники вилучили товар та відкрили справу через ввезення товарів з приховуванням від митного контролю.

У суді адвокат заявив, що вважає протокол про порушення митних правил протиправним. Зокрема, він заявив, що у матеріалах справи немає доказів, що товари перевозились у місцях з утрудненим доступом та що його клієнт намагався їх приховати.

У судовій постанові зазначено, що, згідно з експертним висновком, вартість вилученого товару становить 2,9 млн грн. Чоловіка визнали винним у вчиненні адмінправопорушення та призначили штраф у 50% від вартості товару (1,4 млн грн). 

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