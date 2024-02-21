Львовянина оштрафовали на 1,4 млн грн за контрабанду техники Apple

Таможенники конфисковали около 300 единиц техники.

Во Львове суд признал мужчину виновным в ввозе товаров с утаиванием от таможенного контроля. Всего было конфисковано около 300 единиц техники, сообщает zaxid.net.

Как сообщается, случай произошел в начале сентября 2023 года в пункте пропуска Грушев. Львовянин ехал в Украину за рулем автомобиля Mercedes-Benz Sprinter 319 CDI с платформой, на которой перевозил еще два автомобиля. Перед началом таможенного досмотра он подал декларацию, в которой указал, что перевозит технику: 9 смарт-часов Garmin, GPS-навигатор, 3 медиаплеера Nvidia Shield TV Pro, 2 интернет-камеры, 8 фотокамер бренда Sony, 30 наушников бренда True Wireless, 2 планшеты Apple.

Помимо задекларированных товаров таможенники обнаружили еще 250 наушников Apple, планшеты и ноутбуки этого бренда, а также фотокамеры брендов Fujifilm и Sony, игровые консоли Nintendo Switch, объективы и наушники Sony и другую технику. В общей сложности водитель перевозил около 300 единиц незадекларированной техники.

Таможенники изъяли товар и открыли дело из-за ввоза товаров с сокрытием от таможенного контроля.

В суде адвокат заявил, что считает протокол о нарушении таможенных правил противоправным. В частности, он заявил, что в дела нет доказательств, что товары перевозились в местах с затрудненным доступом и что его клиент пытался их скрыть.

В судебном постановлении указано, что согласно экспертному заключению стоимость изъятого товара составляет 2,9 млн грн. Мужчину признали виновным в совершении админправонарушения и назначили штраф в 50% стоимости товара (1,4 млн грн).

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