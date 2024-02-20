Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

Среди тех, кто вошел в десятку финалистов в конкурсе на главу НАПК – экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, детективы НАБУ Александр Скомаров и Виктор Павлущик.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. В Украине
  2. / Законодательство

«Отбелить» кредитную историю станет сложнее: депутаты готовят законопроект

18:23, 20 февраля 2024
Депутаты предлагают реформировать бюро кредитных историй.
«Отбелить» кредитную историю станет сложнее: депутаты готовят законопроект
Источник фото: mukachevo.net
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Депутаты планируют внести значительные изменения в работу бюро кредитных историй с целью улучшения прозрачности и предотвращения злоупотреблений, включая "отбеливание" репутации недобросовестных заемщиков, а также предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат и председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем, пишет Минфин.

"Для меня было открытием, что информация по должнику, который получал кредиты, в БКИ не всегда соответствует реальности. Есть много умельцев, которые каким-то образом пытаются избежать представления правдивой информации в БКИ по тому или иному кредиту", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, соответствующий законопроект еще не зарегистрирован, но все рабочие группы прошли и уже находятся на финальной стадии. Среди основных изменений, которые предлагаются в документе, стоит выделить:

- Введение уникального идентификатора, который будет присваиваться кредиту на этапе его оформления, чтобы кредит можно было отследить.

- Новые кредиторы обязаны передавать данные о кредите как минимум в одно бюро кредитных историй.

- Согласие заемщика на передачу данных в бюро кредитных историй больше не будет обязательным.

- В бюро кредитных историй также будут передаваться данные о поручителях по договору.

- Данные о кредиторах, которые не передают информацию в бюро кредитных историй, будут направляться в Национальный банк Украины.

"Эти стартаперы, которые от кредитных учреждений договаривались с проблемными клиентами, что за погашение части задолженности помогут удалить не очень чистую историю, все исчезнут. Законопроект уже на выходе", - подытожила Ольга Василевская-Смаглюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обыски и незаконное изъятие имущества: как остановить давление на бизнес, прямой эфир Право ТВ
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Олександр Бойко
    Олександр Бойко
    суддя Голосіївського районного суду міста Києва
  • Володимир Яризько
    Володимир Яризько
    суддя Господарського суду Харківської області
  • Ганна Лебедєва
    Ганна Лебедєва
    суддя Миколаївського окружного адміністративного суду