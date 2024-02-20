«Отбелить» кредитную историю станет сложнее: депутаты готовят законопроект

Депутаты предлагают реформировать бюро кредитных историй.

Источник фото: mukachevo.net

Депутаты планируют внести значительные изменения в работу бюро кредитных историй с целью улучшения прозрачности и предотвращения злоупотреблений, включая "отбеливание" репутации недобросовестных заемщиков, а также предотвращения легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем. Об этом сообщила Ольга Василевская-Смаглюк, народный депутат и председатель подкомитета по вопросам функционирования платежных и информационных систем, пишет Минфин.

"Для меня было открытием, что информация по должнику, который получал кредиты, в БКИ не всегда соответствует реальности. Есть много умельцев, которые каким-то образом пытаются избежать представления правдивой информации в БКИ по тому или иному кредиту", - отметила Ольга Василевская-Смаглюк.

По ее словам, соответствующий законопроект еще не зарегистрирован, но все рабочие группы прошли и уже находятся на финальной стадии. Среди основных изменений, которые предлагаются в документе, стоит выделить:

- Введение уникального идентификатора, который будет присваиваться кредиту на этапе его оформления, чтобы кредит можно было отследить.

- Новые кредиторы обязаны передавать данные о кредите как минимум в одно бюро кредитных историй.

- Согласие заемщика на передачу данных в бюро кредитных историй больше не будет обязательным.

- В бюро кредитных историй также будут передаваться данные о поручителях по договору.

- Данные о кредиторах, которые не передают информацию в бюро кредитных историй, будут направляться в Национальный банк Украины.

"Эти стартаперы, которые от кредитных учреждений договаривались с проблемными клиентами, что за погашение части задолженности помогут удалить не очень чистую историю, все исчезнут. Законопроект уже на выходе", - подытожила Ольга Василевская-Смаглюк.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.