«Відбілити» кредитну історію стане складніше: депутати готують законопроєкт

Депутати планують внести значні зміни в роботу бюро кредитних історій з метою покращення прозорості та запобігання зловживанням, включаючи "відбілювання" репутації несумлінних позичальників, а також запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат та голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем, пише Мінфін.
«Для мене було відкриттям, що інформація по боржнику, який отримував кредити, в БКІ не завжди відповідає реальності. Є багато умільців, які якимсь чином намагаються уникнути подання правдивої інформації у БКІ за тим чи іншим кредитом», — зауважила Ольга Василевська-Смаглюк.
За її словами, відповідний законопроєкт ще не зареєстрований, але всі робочі групи пройшли і вже перебувають на фінальній стадії. Серед основних змін, які пропонуються у документі, варто виділити:
- Запровадження унікального ідентифікатора, який буде присвоюватися кредиту на етапі його оформлення, щоб кредит можна було відслідкувати.
- Нові кредитори мають обов'язок передавати дані про кредит щонайменше до одного бюро кредитних історій.
- Згода позичальника на передачу даних до бюро кредитних історій більше не буде обов'язковою.
- До бюро кредитних історій також передаватимуться дані про поручителів за договором.
- Дані про кредиторів, які не передають інформацію до бюро кредитних історій, будуть надсилатися до Національного банку України.
«Ці стартапери, які від кредитних установ домовлялися з проблемними клієнтами, що за погашення частини заборгованості допоможуть видалити не дуже чисту історію, всі зникнуть. Законопроєкт вже на виході», — підсумувала Ольга Василевська-Смаглюк.
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