«Відбілити» кредитну історію стане складніше: депутати готують законопроєкт

Депутати пропонують реформувати бюро кредитних історій.

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Депутати планують внести значні зміни в роботу бюро кредитних історій з метою покращення прозорості та запобігання зловживанням, включаючи "відбілювання" репутації несумлінних позичальників, а також запобігання легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом. Про це повідомила Ольга Василевська-Смаглюк, народний депутат та голова підкомітету з питань функціонування платіжних і інформаційних систем, пише Мінфін.

«Для мене було відкриттям, що інформація по боржнику, який отримував кредити, в БКІ не завжди відповідає реальності. Є багато умільців, які якимсь чином намагаються уникнути подання правдивої інформації у БКІ за тим чи іншим кредитом», — зауважила Ольга Василевська-Смаглюк.

За її словами, відповідний законопроєкт ще не зареєстрований, але всі робочі групи пройшли і вже перебувають на фінальній стадії. Серед основних змін, які пропонуються у документі, варто виділити:

Запровадження унікального ідентифікатора, який буде присвоюватися кредиту на етапі його оформлення, щоб кредит можна було відслідкувати.

Нові кредитори мають обов'язок передавати дані про кредит щонайменше до одного бюро кредитних історій.

Згода позичальника на передачу даних до бюро кредитних історій більше не буде обов'язковою.

До бюро кредитних історій також передаватимуться дані про поручителів за договором.

Дані про кредиторів, які не передають інформацію до бюро кредитних історій, будуть надсилатися до Національного банку України.

«Ці стартапери, які від кредитних установ домовлялися з проблемними клієнтами, що за погашення частини заборгованості допоможуть видалити не дуже чисту історію, всі зникнуть. Законопроєкт вже на виході», — підсумувала Ольга Василевська-Смаглюк.

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