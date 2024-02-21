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Юрособа має відокремлені підрозділи: як сплачувати військовий збір

07:56, 21 лютого 2024
Податківці зауважили, що юридичною особою перераховується військовий збір, як за себе так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням.
Юрособа має відокремлені підрозділи: як сплачувати військовий збір
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Податкова служба в Одеській області повідомляє нюанси перерахування до бюджету військового збору юридичною особою, яка має відокремлені підрозділи, де працюють наймані працівники.

Зазначається, що ст. 29 БКУ визначено перелік доходів, що включаються до складу доходів Державного бюджету.

До доходів Державного бюджету України включаються доходи бюджету, за винятком тих, що згідно зі ст. 64, 64-1, 66, 69-1 та 71 БКУ закріплені за місцевими бюджетами (п. 1 ст. 29 БКУ).

Військовий збір, що сплачується (перераховується) згідно з п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ належить до доходів загального фонду Державного бюджету України (пп. 1-2 п. 2 ст. 29 БКУ).

Одночасно, відповідно до пп. 1.4 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ нарахування, утримання та сплата (перерахування) військового збору до бюджету здійснюються в порядку, встановленому розд. IV «Податок на доходи фізичних осіб» ПКУ, з урахуванням особливостей, визначених підрозд. 1 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ, за ставкою, визначеною пп. 1.3 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX «Перехідні положення» ПКУ.

Згідно з пп. 168.4.1 ПКУ податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до відповідних бюджетів згідно з БКУ.

Так, п. 2 ст. 64 БКУ визначено, що податок на доходи фізичних осіб (далі – ПДФО) податковим агентом – юридичною особою (її філією, відділенням, іншим відокремленим підрозділом) чи представництвом нерезидента – юридичної особи, зараховується до відповідного бюджету за їх місцезнаходженням (розташуванням) в обсягах податку, нарахованого на доходи, що виплачуються фізичній особі.

Відповідно до абзацу першого пп. 168.4.3 ПКУ суми ПДФО, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу.

Одночасно, абзацом другим пп. 168.4.3 ПКУ встановлено, що ПДФО, нарахований працівникам не уповноваженого відокремленого підрозділу юридична особа, перераховує до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого не уповноваженого відокремленого підрозділу.

Однак, вищезазначена норма регламентує порядок перерахування ПДФО до місцевого бюджету, а оскільки військовий збір зараховується до державного бюджету, зазначена в абзаці другому пп. 168.4.3 ПКУ норма не може бути застосована для військового збору.

Таким чином юридичною особою перераховується військовий збір, як за себе так і за неуповноважений відокремлений підрозділ до бюджету за своїм місцезнаходженням (реєстрації).

Суми військового збору, нараховані уповноваженим відокремленим підрозділом, перераховуються до відповідного бюджету за місцезнаходженням (реєстрації) такого відокремленого підрозділу.

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