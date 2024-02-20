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Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

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Законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим до усіх, – заявили в Раді

18:13, 20 лютого 2024
Олена Мошенець закликала до справедливості в законі про мобілізацію.
Законопроєкт про мобілізацію має бути справедливим до усіх, – заявили в Раді
Джерело фото: sluga-narodu.com
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Заступниця голови Комітету Верховної Ради України з антикорупційної політики Олена Мошенець наголосила на необхідності забезпечення справедливості для всіх у законопроекті про мобілізацію. Подання правок до цього законопроекту буде прийматися до 21-го лютого. Про це вона заявила в ефірі телемарафону.

Після цього Комітет з питань національної безпеки, оборони та розвідки планує детально розглянути всі надіслані правки. Оскільки цей процес потребуватиме часу, щоб забезпечити, що законопроект буде справедливим для всіх категорій населення, розгляд у Комітеті не буде проведений поспішно або швидко.

Наразі законопроєкт про посилення мобілізації готують до другого читання. Наразі депутати подають правки. 

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