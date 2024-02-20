Законопроект о мобилизации должен быть справедливым ко всем, – заявили в Раде

Елена Мошенец призвала к справедливости в законе о мобилизации.

Источник фото: sluga-narodu.com

Заместитель председателя Комитета Верховной Рады Украины по антикоррупционной политике Елена Мошенец подчеркнула необходимость обеспечения справедливости для всех в законопроекте о мобилизации. Представление поправок к этому законопроекту будет приниматься до 21-го февраля. Об этом она заявила в эфире телемарафона.

После этого Комитет по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки планирует детально рассмотреть все присланные правки. Поскольку этот процесс потребует времени, чтобы обеспечить, что законопроект будет справедливым для всех категорий населения, рассмотрение в Комитете не будет проведено поспешно или быстро.

Сейчас законопроект об усилении мобилизации готовят ко второму чтению. Сейчас депутаты подают правки.

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