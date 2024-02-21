На Прикарпатье отменили разрешение на пользование недрами одного из нефтегазовых месторождений

Месторождение в Рожнятовском районе было противоправно передано в пользование одному из хозяйствующих субъектов для добычи нефти и газа.

Львовский окружной административный суд удовлетворил иск прокуратуры о признании противоправными действий, отмене решений и признании недействительным спецразрешения на пользование недрами в регионе. Об этом сообщает Ивано-Франковская областная прокуратура.

Месторождение в Рожнятовском районе было противоправно передано в пользование одному из хозяйствующих субъектов для добычи нефти и газа.

Как сообщается, в 2018 году Государственная служба геологии и недр Украины без проведения конкурса выдала предприятию специальное разрешение, а местный орган исполнительной власти согласовал предоставление земельного участка для нужд недропользования.

Для защиты интересов государства прокуратура обратилась в суд, который отменил спецразрешение на пользование недрами, признал противоправными и отменил решение заседания коллегии Государственной комиссии Украины по запасам полезных ископаемых, приказ Госгегеонадр в части предоставления обществу специального разрешения на недр.

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