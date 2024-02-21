В Киеве будут судить водителя, который сбил 11-летнего мальчика на переходе

В Киеве перед судом предстанет водитель, который в октябре прошлого года на пешеходном переходе сбил 11-летнего мальчика. Об этом сообщили в отделе коммуникации полиции Киева.
Правоохранители установили, что водитель автомобиля «Хюндай» выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на малолетнего пешехода. Мальчик 2012 года как раз переходил проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП ребенок получил тяжелые телесные повреждения и был госпитализирован в больницу.
Мужчине сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Суд избрал водителю меру пресечения в виде содержания под стражей.
В настоящее время досудебное расследование в уголовном производстве завершено, обвинительный акт направлен в Соломенский районный суд для принятия решения по существу. Мужчине грозит до 8 лет лишения свободы с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такого.
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