Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

  1. В Україні

У Києві судитимуть водія, який збив 11-річного хлопчика на переході

07:19, 21 лютого 2024
Правоохоронці встановили, що водій виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та здійснив наїзд на малолітнього пішохода.
У Києві судитимуть водія, який збив 11-річного хлопчика на переході
Джерело фото: autocentre.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві перед судом постане водій, який жовтні минулого року на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай» виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та здійснив наїзд на малолітнього пішохода. Хлопчик 2012 року народження якраз переходив проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована у лікарню.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду для прийняття рішення по суті. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Обшуки та незаконне вилучення майна: як зупинити тиск на бізнес, прямий ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Інна Рафальська
    Інна Рафальська
    керівник АО «Київська муніципальна колегія адвокатів»
  • Степан Домусчі
    Степан Домусчі
    суддя П'ятого апеляційного адміністративного суду
  • Сергій Дудін
    Сергій Дудін
    суддя Київського окружного адміністративного суду