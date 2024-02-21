У Києві судитимуть водія, який збив 11-річного хлопчика на переході

Правоохоронці встановили, що водій виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та здійснив наїзд на малолітнього пішохода.

Джерело фото: autocentre.ua

У Києві перед судом постане водій, який жовтні минулого року на пішохідному переході збив 11-річного хлопчика. Про це повідомили у відділі комунікації поліції Києва.

Правоохоронці встановили, що водій автомобіля «Хюндай» виїхав на перехрестя на забороняючий сигнал світлофора та здійснив наїзд на малолітнього пішохода. Хлопчик 2012 року народження якраз переходив проїзну частину по регульованому пішохідному переходу. Внаслідок ДТП дитина отримала тяжкі тілесні ушкодження та була госпіталізована у лікарню.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Суд обрав водію запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Наразі досудове розслідування у кримінальному провадженні завершено, обвинувальний акт скеровано до Солом’янського районного суду для прийняття рішення по суті. Чоловіку загрожує до 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

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