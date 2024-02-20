Міноборони України затвердило нарукавну емблему для ГУР

Головне управління розвідки МО України отримало новий символ: білий тризуб на чорному тлі.

Джерело фото: gur.gov.ua

Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило про офіційне затвердження нарукавної емблеми для форменого одягу військовослужбовців спецслужби - білий тризуб на чорному тлі.

Згідно з відповідним Наказом Міністерства оборони України від 25 січня 2024 року під номером №53 "Про затвердження змін до Наказу №606", ця нарукавна емблема отримала офіційне схвалення та була зареєстрована у Міністерстві юстиції України.

Нарукавний знак Головного управління розвідки МО України виконаний у формі загальновійськового гербового щита. Тризуб надається об'єму - його окремі грані знаходяться у тіні, символізуючи специфіку роботи українських воєнних розвідників, спрямовану на захист національних інтересів держави.

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