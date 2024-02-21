На Волині викрили чоловіка, який намагався ввезти в Україну понад 8 млн грн

У пункті пропуску "Устилуг" митники затримали 37-річного волинянина, який намагався незаконно ввезти до України понад 8 млн грн, інформує Волинська митниця.

Зазначається, що купюри містилися у відділенні для інструментів багажного відсіку легкової "Шкоди Октавіа", якою чоловік в'їжджав "зеленим коридором". У загорнутих у чорну плівку пакетах, за словами порушника, міститься понад 8 млн грн.

Наразі митники проводять перерахунок грошей та фіксують правопорушення. "Попередня кваліфікація - недекларування валютних цінностей, що переміщуються громадянами через митний кордон України, в сумі, що перевищує дозволену законодавством України для їх переміщення без письмового декларування", - йдеться у повідомленні.

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