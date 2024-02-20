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  1. В Україні

Україна запустить логістичний пункт для переміщення міжнародної військової допомоги

20:59, 20 лютого 2024
Український логістичний пункт буде створений за межами держави і сприятиме координації при прийомі та транспортуванні військової допомоги.
Україна запустить логістичний пункт для переміщення міжнародної військової допомоги
Джерело фото: EPA/UPG
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Уряд затвердив нові правила щодо міжнародної військової допомоги, спрямовані на поліпшення координації та контролю за цим процесом. Постанова також передбачає налагодження логістики постачання, забезпечуючи ефективне та раціональне використання ресурсів. Про це повідомила пресслужба Міноборони.

«Ця постанова дозволила запуск «Українського логістичного пункту» поза межами держави. Фактично, це український підрозділ при міжнародному Хабі, що поєднує логістичну мережу партнерів з українською», - зауважив заступник міністра оборони України Станіслав Гайдер.

У складі «Українського логістичного пункту» представлені представники Міноборони, Збройних Сил, МВС та інших державних органів. Це сприятиме кращій координації при прийомі та транспортуванні вантажів, а також організації переміщення військовослужбовців для навчання за кордоном.

«До цього діяльність українського персоналу на міжнародному Хабі партнерів ніяк нормативно не була врегульована. Це спричиняло низку фінансових, адміністративних та організаційних складностей», - додав Гайдер.

Тепер Генштаб розподілятиме міжнародну допомогу між складовими Сил безпеки і оборони для максимально ефективного використання. Транспортуванням займатимуться підрозділи логістики Сил оборони.

«Одна з найголовніших задач Міноборони – це моніторинг використання міжнародної військової допомоги в Силах безпеки і оборони. Тобто, завдяки цій постанові ми зможемо синхронізувати дані отриманої допомоги на рівні держави. Якщо раніше Нацгвардія, Прикордонна служба, Нацполіція вели внутрішній облік, то тепер Міноборони узагальнюватиме це в єдиному звіті», - підкреслив Гайдер.

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