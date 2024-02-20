Украина запустит логистический пункт для перемещения международной военной помощи

Украинский логистический пункт будет создан за пределами государства и будет способствовать координации при приеме и транспортировке военной помощи.

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Правительство утвердило новые правила относительно международной военной помощи, направленные на улучшение координации и контроля за этим процессом. Постановление также предусматривает налаживание логистики поставок, обеспечивая эффективное и рациональное использование ресурсов. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

"Это постановление позволило запуск "Украинского логистического пункта" за пределами государства. Фактически, это украинское подразделение при международном Хабе, объединяющее логистическую сеть партнеров с украинской", - отметил заместитель министра обороны Украины Станислав Гайдер.

В составе "Украинского логистического пункта" представлены представители Минобороны, Вооруженных Сил, МВД и других государственных органов. Это будет способствовать лучшей координации при приеме и транспортировке грузов, а также организации перемещения военнослужащих для обучения за рубежом.

"До этого деятельность украинского персонала на международном Хабе партнеров никак нормативно не была урегулирована. Это вызывало ряд финансовых, административных и организационных сложностей", - добавил Гайдер.

Теперь Генштаб будет распределять международную помощь между составляющими Сил безопасности и обороны для максимально эффективного использования. Транспортировкой будут заниматься подразделения логистики Сил обороны.

"Одна из главных задач Минобороны - это мониторинг использования международной военной помощи в Силах безопасности и обороны. То есть, благодаря этому постановлению мы сможем синхронизировать данные полученной помощи на уровне государства. Если раньше Нацгвардия, Пограничная служба, Нацполиция вели внутренний учет, то теперь Минобороны будет обобщать это в едином отчете", - подчеркнул Гайдер.

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