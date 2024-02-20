КСУ рассмотрел дело о конституционности положений закона о судоустройстве

Большая палата на закрытой части пленарных заседаний продолжила рассмотрение ряда дел.

Во вторник, 20 февраля, Конституционный Суд Украины рассматривал дела по конституционной жалобе и конституционному представлению. Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Так, Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд справ:

за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо конституційності припису другого речення частини першої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;

за конституційним поданням Верховного Суду про конституційність частини четвертої статті 75 Сімейного кодексу України.

Їхній розгляд відбудеться на одному з наступних пленарних засідань.

У справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI, частини третьої статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ у редакції Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI Велика палата визначила форму розгляду – письмове провадження.

Раніше ми писали, що КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ.

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