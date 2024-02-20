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Сотрудники НАПК и детективы НАБУ: стало известно, кто вышел в финал конкурса на главу НАПК

Среди тех, кто вошел в десятку финалистов в конкурсе на главу НАПК – экс-заместитель председателя НАПК Андрей Вишневский, детективы НАБУ Александр Скомаров и Виктор Павлущик.

Рапорт сотрудника полиции не может служить однозначным доказательством виновности водителя в нарушении ПДД, - Верховный Суд

Суды исследовали видеозапись из нагрудной камеры патрульного полицейского, которая не содержала сведений об совершении административного правонарушения водителем.

Руководитель управления НАПК, экс-нардеп Андрей Тетерук объяснил, как купил земельные участки в Вышгородском районе по 76 тысяч грн в 2022 году, и почему они не отразились в декларации

По словам кандидата на председателя НАПК Андрея Тетерука, цены на землю в Хотяновке Вышгородского района значительно ниже, чем в других районах Киевской области, а в декларации участка не отразились «из-за технической проблемы».

Чтобы «дела Майдана» эффективно рассматривались в судах, необходимы изменения в процессуальное законодательство – Офис Генпрокурора

В Офисе генпрокурора считают, что суды должны определять приоритетность в рассмотрении дел.

Мобилизированный прокурор САП Сергей Степанян во время конкурса на главу НАПК отметил, что у него нет «машины времени», чтобы объяснить доходы матери в 90-х годах

Сергей Степанян отметил, что объективно трудно объяснить определенные доходы от предпринимательства семьи, приобретенные 20-30 лет назад.

  1. Суд инфо

КСУ рассмотрел дело о конституционности положений закона о судоустройстве

18:32, 20 февраля 2024
Большая палата на закрытой части пленарных заседаний продолжила рассмотрение ряда дел.
КСУ рассмотрел дело о конституционности положений закона о судоустройстве
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Во вторник, 20 февраля, Конституционный Суд Украины рассматривал дела по конституционной жалобе и конституционному представлению. Об этом сообщили в отделе коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Так, Велика палата на закритій частині пленарних засідань продовжила розгляд справ:

  • за конституційною скаргою Самсіна Ігоря Леоновича щодо конституційності припису другого речення частини першої статті 54 Закону України «Про судоустрій і статус суддів»;
  • за конституційним поданням Верховного Суду про конституційність частини четвертої статті 75 Сімейного кодексу України.

Їхній розгляд відбудеться на одному з наступних пленарних засідань.

У справі за конституційним поданням Верховного Суду щодо конституційності окремих приписів статті 2 Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI, частини третьої статті 85 Закону України «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року № 1788-ХІІ у редакції Закону України «Про заходи щодо законодавчого забезпечення реформування пенсійної системи» від 8 липня 2011 року № 3668-VI Велика палата визначила форму розгляду – письмове провадження.

Раніше ми писали, що КСУ визнав неконституційними приписи ГПК щодо строків звернення до Верховного Суду із заявою про перегляд судових рішень у зв’язку з рішенням ЄСПЛ.

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