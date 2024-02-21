На Волыни разоблачили мужчину, который пытался ввезти в Украину более 8 млн грн

37-летний мужчина скрытно пытался ввезти в Украину около 8 млн гривен.

В пункте пропуска "Устилуг" таможенники задержали 37-летнего волынянина, который пытался незаконно ввезти в Украину более 8 млн грн, сообщает Волынская таможня.

Отмечается, что купюры размещались в отделении для инструментов багажного отсека легковой "Шкоды Октавиа", которой мужчина въезжал "зеленым коридором". В завернутых в черную пленку пакетах, по словам нарушителя, содержится более 8 млн грн.

В настоящее время таможенники проводят перерасчет денег и фиксируют правонарушения.

"Предыдущая квалификация - недекларирование валютных ценностей, перемещаемых гражданами через таможенную границу Украины, в сумме, превышающей разрешенную законодательством Украины для их перемещения без письменного декларирования", - говорится в сообщении.

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