Минобороны Украины утвердило нарукавную эмблему для ГУР

Главное управление разведки МО Украины получило новый символ: белый трезубец на черном фоне.

Источник фото: gur.gov.ua

Главное управление разведки Министерства обороны Украины сообщило об официальном утверждении нарукавной эмблемы для форменной одежды военнослужащих спецслужбы - белый трезубец на черном фоне.

Согласно соответствующему Приказу Министерства обороны Украины от 25 января 2024 года под номером №53 "Об утверждении изменений в Приказ №606", эта нарукавная эмблема получила официальное одобрение и была зарегистрирована в Министерстве юстиции Украины.

Нарукавный знак Главного управления разведки МО Украины выполнен в форме общевойскового гербового щита. Тризуб придается объема - его отдельные грани находятся в тени, символизируя специфику работы украинских военных разведчиков, направленную на защиту национальных интересов государства.

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