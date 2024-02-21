На Прикарпатті скасували дозвіл на користування надрами одного з нафтогазових родовищ

Родовище в Рожнятівському районі було протиправно передано в користування одному із суб’єктів господарювання для видобування нафти та газу.

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Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури про визнання протиправними дій, скасування рішень та визнання недійсним спецдозволу на користування надрами в регіоні. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Родовище в Рожнятівському районі було протиправно передано в користування одному із суб’єктів господарювання для видобування нафти та газу.

Як повідомляється, у 2018 році Державна служба геології та надр України без проведення конкурсу видала підприємству спеціальний дозвіл, а місцевий орган виконавчої влади погодив надання земельної ділянки для потреб надрокористування.

Для захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду, який скасував спецдозвіл на користування надрами, визнав протиправними та скасував рішення засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин, наказ Держегеонадр в частині надання товариству спеціального дозволу на користування надрами.

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