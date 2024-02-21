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Прокурор наполягав на екстрадиції за запитом рф особи для притягнення до кримінальної відповідальності, - що вирішив Верховний Суд

У касаційній скарзі на рішення суду, яким було фактично скасовано задоволення запиту рф на екстрадицію особи, прокурор стверджував, що судом було проігноровано чинність для України Європейської конвенції про видачу правопорушників 1957 року.

Кандидат на голову НАЗК Артем Хаванов пояснив, як суд позбавив його прав за керування авто у стані сп’яніння, та чому теща купила Porsche Macan

Уповноважений з антикорупційної діяльності Укрексімбанку Артем Хаванов під час співбесіди розповів про ситуацію із позбавленням прав за керування авто у стані сп’яніння, а також відповів, навіщо тещі Subaru Forester і Porsche Macan.

Працівники НАЗК та детективи НАБУ: стало відомо, хто вийшов у фінал конкурсу на голову НАЗК

Серед тих, хто увійшов до 10-ки фіналістів у конкурсі на голову НАЗК – екс-заступник голови НАЗК Андрій Вишневський, детективи НАБУ Олександр Скомаров і Віктор Павлущик.

Рапорт працівника поліції не може слугувати однозначним доказом винуватості водія у порушенні ПДР, - Верховний Суд

Суди дослідили відеозапис з нагрудної камери патрульного поліцейського, який не містив відомостей про здійснення адміністративного правопорушення водієм.

Керівник управління НАЗК, екс-нардеп Андрій Тетерук пояснив, як купив земельні ділянки у Вишгородському районі по 76 тисяч грн у 2022 році, та чому вони не відобразилися у декларації

За словами кандидата на голову НАЗК Андрія Тетерука, ціни на землю у Хотянівці Вишгородського району значно нижчі, ніж в інших районах Київської області, а у декларації ділянки не відобразилися «через технічну проблему».

  1. В Україні

На Прикарпатті скасували дозвіл на користування надрами одного з нафтогазових родовищ

07:37, 21 лютого 2024
Родовище в Рожнятівському районі було протиправно передано в користування одному із суб’єктів господарювання для видобування нафти та газу.
На Прикарпатті скасували дозвіл на користування надрами одного з нафтогазових родовищ
ілюстративне фото
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Львівський окружний адміністративний суд задовольнив позов прокуратури про визнання протиправними дій, скасування рішень та визнання недійсним спецдозволу на користування надрами в регіоні. Про це повідомляє Івано-Франківська обласна прокуратура.

Родовище в Рожнятівському районі було протиправно передано в користування одному із суб’єктів господарювання для видобування нафти та газу.

Як повідомляється, у 2018 році Державна служба геології та надр України без проведення конкурсу видала підприємству спеціальний дозвіл, а місцевий орган виконавчої влади погодив надання земельної ділянки для потреб надрокористування.

Для захисту інтересів держави прокуратура звернулася до суду, який скасував спецдозвіл на користування надрами, визнав протиправними та скасував рішення засідання колегії Державної комісії України по запасах корисних копалин, наказ Держегеонадр в частині надання товариству спеціального дозволу на користування надрами.

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