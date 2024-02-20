Малюська убежден, что осужденные за ДТП и коррупцию не представляют угрозы для общества и могут принести пользу в армии.

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Министр юстиции Украины Денис Малюська предложил мобилизовать осужденных за ДТП и коррупцию, утверждая, что это может стать полезным шагом для армии. По словам Малюськи, такая инициатива необходима для улучшения работы военных и предотвращения недостатков в системе. Об этом сообщает Укринформ.

Министр отметил, что нужно разрешить мобилизацию лиц, находящихся в местах лишения свободы или имеющих судимость за различные нарушения. Он отметил, что осужденные за ДТП или коррупцию не всегда представляют угрозу для общества, а могут принести пользу в армии.

"То, что человек нарушил правила дорожного движения, ему не повезло, выехал на автомобиле, а кто-то не выехал. Его нельзя взять мобилизовать? Это нонсенс, безусловно - таких людей надо мобилизовать. Это мы говорим о тех, кто не в тюрьме. Их много есть. Есть те, кто в тюрьме, и так же реальной опасности для общества или армии не представляют. Самый классический, самый горячий пример, который не дискутируется, - коррупционеры. Их посадили в тюрьму, а не стоит ли, пусть они кровью защищают свою репутацию - условно кровью, безусловно. Но вот на фронте многие из них готовы, хотят оправдаться, и это не люди, которые начнут стрелять по своим. Более того, последний аргумент - даже если мы берем из тюрьмы людей. Есть куча людей, которые нами проанализированы, которые, мы убеждены, что они являются безопасными. Но, армия - это же не только стрелять из артиллерии, там копать надо много где", - пояснил министр.

Малюська также отметил, что соответствующий законопроект пока не зарегистрирован, однако уже находится на финальной стадии обсуждения. Он планирует предлагать изменения в законодательство Верховной Раде с мягким аргументированием необходимости таких шагов для обеспечения эффективности и безопасности в армии.

"Речь идет о тысячах людей. Поэтому наша позиция - это делать надо. Мы будем мягко это предлагать парламенту, будем убеждать военных, что им это тоже нужно. Когда нам это удастся, это будет реализовано, а я думаю, что это неизбежно", - отметил Малюська.

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