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Заступник керівника ОП Ростислав Шурма назвав «політичним хайпом» складений НАЗК протокол щодо нього

«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

Окупанти посилюють терор: притягли до «відповідальності» мелітопольця за українську символіку

22:40, 23 лютого 2024
Загарбники вигадують нові способи тиску на тих, хто не висловлює підтримки окупаційної влади, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.
Окупанти посилюють терор: притягли до «відповідальності» мелітопольця за українську символіку
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Окупанти продовжують переслідувати українців за будь-яке публічне висловлювання думок, яке відрізняються від російської ідеології. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські загарбники не припиняють використовувати терор в окупації: днями «притягли до відповідальності» мелітопольця за те, що він розмістив у соціальних мережах українську символіку, яка заборонена у рф. 

Також він розповів, що людей шантажують майном. Так, окупанти ввели «особливий порядок» захоплення нерухомості, власники якої «вчиняють недружні дії щодо російських юридичних і фізичних осіб», тобто кажуть правду про те, що відбувається, чи допомагають ЗСУ.

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