Окупанти посилюють терор: притягли до «відповідальності» мелітопольця за українську символіку

Загарбники вигадують нові способи тиску на тих, хто не висловлює підтримки окупаційної влади, повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Окупанти продовжують переслідувати українців за будь-яке публічне висловлювання думок, яке відрізняються від російської ідеології. Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

Російські загарбники не припиняють використовувати терор в окупації: днями «притягли до відповідальності» мелітопольця за те, що він розмістив у соціальних мережах українську символіку, яка заборонена у рф.

Також він розповів, що людей шантажують майном. Так, окупанти ввели «особливий порядок» захоплення нерухомості, власники якої «вчиняють недружні дії щодо російських юридичних і фізичних осіб», тобто кажуть правду про те, що відбувається, чи допомагають ЗСУ.

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