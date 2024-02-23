З власності громади вибули землі вартістю понад 850 тисяч: судитимуть міського голову з Тернопільщини

Міський голова підписав незаконні рішення про передачу у приватну власність 7 земельних ділянок.

На Тернопільщині судитимуть міського голову через службову недбалість якого з власності громади вибули землі вартістю понад 850 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що міський голова підписав незаконні рішення про передачу у приватну власність 7 земельних ділянок.

На сесії органу місцевого самоврядування за ці рішення проголосувало менш як дві третини від присутніх депутатів, і за законом вони вважаються неприйнятими.

Внаслідок недбалості посадовця у приватну власність безоплатно передано 7 належних територіальній громаді земельних ділянок площею більш як 2 га вартістю понад 850 тис грн.

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