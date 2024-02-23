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«Сподіваюся, що після обрання нового керівництва на прозорому конкурсі, ця інституція почне боротися з корупцією, а не проїдати гроші платників податків і займатися політичним хайпом», - написав Ростислав Шурма.

Адвокати, потерпілі та свідки зможуть брати участь в розгляді кримінальних справ судом з дому чи автомобіля – Верховна Рада ухвалила зміни до КПК

Парламент ухвалив зміни до Кримінального процесуального кодексу щодо запровадження дистанційної участі поза приміщенням суду у кримінальному процесі адвокатів, потерпілих та свідків.

Єврокомісія вивільнить для Польщі 137 млрд євро, заблоковані через проблеми з тиском на суддів, і дасть польським фермерам 1,4 млрд євро підтримки, – Урсула фон дер Ляєн

«Ми вражені зусиллями Польщі щодо відновлення верховенства права і розблокуємо для неї 137 млрд євро з фондів, що були заблоковані через проблеми з незалежністю суддів», - президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Чоловік побив жінку-адвоката, яка захищала його екс-дружину, — Верховний Суд скасував ухвалу апеляції, яка підтвердила виправдувальний вирок

Суд першої інстанції у виправдувальному вироку зазначив, що дії потерпілої адвокатки під час інкримінованих обвинуваченому подій поблизу дитсадка виходили за межі надання нею правової допомоги колишній дружині обвинуваченого, - що вирішив Верховний Суд.

У ВККС розповіли, які дискусії відбуваються в Комісії перед звільненням суддів

В Комісії розповіли, що звільнення лише одного судді може позбавити доступу до правосуддя десятки тисяч громадян.

  1. В Україні

З власності громади вибули землі вартістю понад 850 тисяч: судитимуть міського голову з Тернопільщини

22:20, 23 лютого 2024
Міський голова підписав незаконні рішення про передачу у приватну власність 7 земельних ділянок.
З власності громади вибули землі вартістю понад 850 тисяч: судитимуть міського голову з Тернопільщини
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На Тернопільщині судитимуть міського голову через службову недбалість якого з власності громади вибули землі вартістю понад 850 тисяч гривень. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Слідство встановило, що міський голова підписав незаконні рішення про передачу у приватну власність 7 земельних ділянок.

На сесії органу місцевого самоврядування за ці рішення проголосувало менш як дві третини від присутніх депутатів, і за законом вони вважаються неприйнятими.

Внаслідок недбалості посадовця у приватну власність безоплатно передано 7 належних територіальній громаді земельних ділянок площею більш як 2 га вартістю понад 850 тис грн.

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