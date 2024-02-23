Из собственности общины выбыли земли стоимостью более 850 тысяч: будут судить мэра с Тернопольщины

Городской голова подписал незаконные решения о передаче в частную собственность 7 земельных участков.

В Тернопольской области будут судить городского голову из-за служебной халатности которого из собственности общины выбыли земли стоимостью более 850 тысяч гривен. Об этом сообщает областная прокуратура.

Следствие установило, что мэр подписал незаконные решения о передаче в частную собственность 7 земельных участков.

На сессии органа местного самоуправления за эти решения проголосовало менее двух третей присутствующих депутатов, и по закону они считаются непринятыми.

В результате халатности чиновника в частную собственность безвозмездно передано 7 принадлежащих территориальной общине земельных участков площадью более 2 га стоимостью свыше 850 тыс. грн.

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