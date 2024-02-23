Кабмин внес изменения в Схему должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия

Схема дополнена должностью помощника члена Высшего совета правосудия.

23 февраля на своем заседании правительство внесло изменения в приложение 6 «Схема должностных окладов работников патронатных служб в системе правосудия (в коэффициентах)» к Условиям оплаты труда работников патронатных служб в государственных органах. Напомним, что Условия утверждены постановлением Кабинета Министров от 24 декабря 2019 г. №1112.

Изменения внесены путем исключения должности руководителя службы инспекторов и дополнения должностью помощника члена Высшего совета правосудия. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук. Сам текст постановления пока не опубликован.

Напомним, что должностные оклады работников патронатных служб в системе правосудия определяются путем умножения двух размеров прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного законом на 1 января календарного года, на соответствующий коэффициент. Должность руководителя службы и помощника в ВСП имеет коэффициент 3,73 для определения должностного оклада в соотношении к двум размерам прожиточного минимума для трудоспособных лиц.

То есть «голый» оклад без всяких надбавок у помощника члена ВСП должен составлять 22 588 грн.

Также могут устанавливаться: надбавка за интенсивность труда; надбавка за выполнение особо важной работы – до 100% должностного оклада (т.е. фактически «вторая зарплата»).

Кроме того, осуществляется премирование работников патронатной службы в соответствии с их личным вкладом в общие результаты работы в рамках фонда премирования соответствующего государственного органа.

Также предоставляется материальная помощь для решения социально-бытовых вопросов в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника патронатной службы.

К тому же, работникам патронатной службы также выплачивается надбавка в процентах к должностному окладу за выслугу лет в государственных органах в следующих размерах: более 3 лет – 10%, более 5 лет – 15%, более 10 лет – 20%, более 15 лет – 25%, более 20 лет – 30%, более 25 лет – 40% должностного оклада.

При этом в стаж для установления надбавки за выслугу лет включаются ранее приобретенный стаж государственной службы, в том числе с учетом периодов работы, предусмотренных частью второй статьи 46 Закона «О государственной службе».

Кроме того, может быть предоставлена материальная помощь для оздоровления при предоставлении ежегодного отпуска в размере, не превышающем среднемесячную заработную плату работника патронатной службы.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», с 2024 года членам Высшего совета правосудия повысили зарплату. Теперь минимально они будут получать от 236 тысяч гривен в месяц.

Также напомним, что при рассмотрении Бюджета на 2024 год ВСП написал письмо Правительству, что нужно увеличить расходы на 74,23 млн грн, в частности расходы на надбавку за выслугу лет работникам Высшего совета правосудия в сумме 15,26 млн грн, на материальную помощь на оздоровление для членов Высшего совета правосудия и работников секретариата в сумме 18,83 млн грн, надбавку за высокие достижения в труде работников, выполняющих функции по обслуживанию 484,3 тыс. грн, выплату премии – 25,1 млн грн, выплату материальной помощи для решения социально-бытовых вопросов – 14 ,54 млн грн, а также компенсировать 481,5 тыс. грн дефицита расходов на оплату командировок членов Высшего совета правосудия и работников секретариата по Украине и за границу.

Автор: Наталья Мамченко

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