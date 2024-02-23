Кабмін вніс зміни до Схеми посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя

Схему доповнено посадою помічника члена Вищої ради правосуддя.

23 лютого на своєму засіданні Уряд вніс зміни у додаток 6 «Схема посадових окладів працівників патронатних служб у системі правосуддя (у коефіцієнтах)» до Умов оплати праці працівників патронатних служб у державних органах. Нагадаємо, що Умови затверджено постановою Кабінету Міністрів від 24 грудня 2019 р. №1112.

Зміни внесені шляхом виключення посади «керівник служби інспекторів» та доповнення посадою «помічник члена Вищої ради правосуддя». Про це повідомив представник Уряду в парламенті Тарас Мельничук. Сам текст постанови поки не опубліковано

Нагадаємо, що посадові оклади працівників патронатних служб у системі правосуддя визначаються шляхом множення двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб, установленого законом на 1 січня календарного року, на відповідний коефіцієнт. Посада керівника служби та помічника у ВРП має коефіцієнт 3,73 для визначення посадового окладу у співвідношенні до двох розмірів прожиткового мінімуму для працездатних осіб.

Тобто, «голий» оклад без усіляких надбавок у помічника члена ВРП має складати 22 588 грн.

Також можуть встановлюватися: надбавка за інтенсивність праці; надбавка за виконання особливо важливої роботи – до 100% посадового окладу (тобто, фактично, «друга зарплата»).

Крім того, здійснюється преміювання працівників патронатної служби відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи у межах фонду преміювання відповідного державного органу.

Також надається матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

До цього ж, працівникам патронатної служби також виплачується надбавка у відсотках до посадового окладу за вислугу років у державних органах у таких розмірах: понад 3 роки – 10%, понад 5 років – 15%, понад 10 років – 20%, понад 15 років – 25%, понад 20 років – 30%, понад 25 років – 40% посадового окладу.

При цьому до стажу для встановлення надбавки за вислугу років включаються раніше набутий стаж державної служби, в тому числі з урахуванням періодів роботи, передбачених частиною другою статті 46 Закону «Про державну службу».

Окрім цього, може бути надана матеріальна допомога для оздоровлення під час надання щорічної відпустки у розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати працівника патронатної служби.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», з 2024 року членам Вищої ради правосуддя підвищили зарплату. Тепер мінімально вони будуть отримувати від 236 тисяч грн на місяць.

Також нагадаємо, що при розгляді Бюджету на 2024 рік ВРП написала листа Уряду, що потрібно збільшити витрати на 74,23 млн грн, зокрема витрати на надбавку за вислугу років працівникам Вищої ради правосуддя у сумі 15,26 млн грн, на матеріальну допомогу оздоровлення для членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату у сумі 18,83 млн грн, надбавку за високі досягнення у праці працівників, які виконують функції з обслуговування 484,3 тис. грн, виплату премії – 25,1 млн грн, виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових питань – 14,54 млн. грн., а також компенсувати 481,5 тис. грн. дефіциту витрат на оплату відряджень членів Вищої ради правосуддя та працівників секретаріату по Україні та за кордон.

Автор: Наталя Мамченко

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