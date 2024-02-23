Оккупанты усиливают террор: привлекли к «ответственности» мелитопольца за украинскую символику

Оккупанты продолжают преследовать украинцев за любое публичное выражение мнений, которое отличается от российской идеологии. Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
Российские захватчики не прекращают использовать террор в оккупации: на днях «привлекли к ответственности» мелитопольца за то, что он разместил в социальных сетях украинскую символику, запрещенную в рф.
Также он рассказал, что людей шантажируют имуществом. Так, оккупанты ввели «особый порядок» захвата недвижимости, владельцы которой «совершают недружественные действия в отношении российских юридических и физических лиц», то есть говорят правду о происходящем или помогают ВСУ.
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