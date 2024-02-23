Кабмін затвердив порядок використання 515 млн гривень для будівництва Національного військового кладовища

Уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища.

У п’ятницю, 23 лютого, Кабінет міністрів затвердив порядок використання 515 млн гривень для будівництва Національного військово-меморіального кладовища. Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Так, уряд ухвалив ключове рішення щодо створення Національного військово-меморіального кладовища, а саме затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті.

Мова йде про 515 млн гривень, які виділили на будівництво та функціонування кладовища у цьому році.

«Національне військово-меморіальне кладовище стане центральним місцем, де кожен зможе віддати шану полеглим героям нашої Батьківщини. Це буде особливе місце, де перетинаються скорбота, гордість, біль, повага, безмежна вдячність та вічна пам’ять», - зазначив Шмигаль.

Він зазначив, що для Міністерства ветеранів - це одне з головних завдань на цей рік.

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