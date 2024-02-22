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  1. В Україні

Готель «Україна» в центрі Києва хочуть продати за мільярд гривень, — голова Фонду держмайна

17:40, 22 лютого 2024
Аукціон планують провести наприкінці літа 2024 року.
Готель «Україна» в центрі Києва хочуть продати за мільярд гривень, — голова Фонду держмайна
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У Києві готель «Україна» біля майдану Незалежності хочуть продати за мільярд гривень. Про це заявив голова Фонду держмайна Віталій Коваль в інтерв'ю Mind.

За його словами, ФДМУ вже завершив процедуру оцінки готелю – це 1,039 мільярда гривень без ПДВ. Аукціон планують провести наприкінці літа 2024 року.

Коваль зазначив, що готель зараз функціонує краще, ніж рік тому. Він пояснює це збільшенням наповненості готелю та доходів, а також проведенням там конференцій.

«До придбання готелю є інтерес з боку ринку, зокрема від іноземців, розповідає голова фонду. «Ба більше, іноземці розглядають цей готель як перспективну «п’ятірку» (на сьогодні він має 4 зірки)» – розповів очільник ФДМУ.

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