Отель «Украина» в центре Киева хотят продать за миллиард гривен, — глава Фонда госимущества

Аукцион планируется провести в конце лета 2024 года.

В Киеве гостиницу «Украина» возле майдана Незалежности хотят продать за миллиард гривен. Об этом заявил глава Фонда госимущества Виталий Коваль в интервью Mind.

По его словам, ФГИУ уже завершил процедуру оценки гостиницы - это 1,039 миллиарда гривен без НДС. Аукцион планируется провести в конце лета 2024 года.

Коваль отметил, что гостиница сейчас функционирует лучше, чем год назад. Он объясняет это увеличением наполненности гостиницы и доходов, а также проведением там конференций.

«К покупке гостиницы есть интерес со стороны рынка, в частности от иностранцев, рассказывает глава фонда. «Более того, иностранцы рассматривают эту гостиницу как перспективную «пятерку» (на сегодняшний день она имеет 4 звезды)» – рассказал глава ФГИУ.

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