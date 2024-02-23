Кабмин выставит на приватизацию отель «Козацкий» в центре Киева

Отель передан в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации.

В пятницу, 23 февраля, Кабинет министров передал в Фонд госимущества отель «Козацкий» в Киеве для дальнейшей приватизации. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

«Передан единый имущественный комплекс государственного предприятия «Отель «Козацкий» Министерства обороны Украины из сферы управления Министерства обороны в сферу управления Фонда государственного имущества в связи с принятием решения о его приватизации», - отметил Мельничук.

Как известно, трехзвездочный отель «Козацкий» расположен в центре Киева на Майдане Незалежности. Он был построен в 1983 году.

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