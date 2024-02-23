Джо Байден объявил о масштабном пакете санкций против рф за войну и смерть Навального

В список санкций США против россии попали более 500 человек и организаций.

Президент США Джо Байден объявил, что страна вводит более 500 санкций против рф и новые экспортные ограничения против почти 100 организаций накануне второй годовщины полномасштабного вторжения в Украину и после смерти российского оппозиционера Алексея Навального. Соответствующее заявление было опубликовано на официальном сайте Белого дома.

«Сегодня я объявляю о введении более 500 новых санкций против России за ее захватническую войну против Украины и за смерть Алексея Навального, мужественного антикоррупционного активиста и самого яростного лидера путинской оппозиции», – заявил Байден.

Он отметил, что эти санкции направлены против лиц, связанных с заключением Навального, а также против финансового сектора и оборонно-промышленной базы россии, закупочных сетей и лиц, уклоняющихся от санкций на многих континентах.

«Они (санкции) обеспечат, чтобы Путин заплатил еще большую цену за свою агрессию за рубежом и за репрессии внутри страны», - сказал Байден.

США также вводят новые экспортные ограничения против почти 100 организаций, оказывающих скрытую поддержку российской военной машине, сообщил президент США.

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