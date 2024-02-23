В США бібліотекарів притягатимуть до відповідальніості, якщо вони видаватимуть неповнолітнім «непристойні» книги

Тих, хто порушуватиме обмеження, зможуть звинуватити у кримінальному злочині й призначити їм штраф до 25 тисяч доларів.

В США у штаті Вірджинія розглядають законопроєкт, згідно з яким бібліотекарі нестимуть кримінальну відповідальність, якщо видаватимуть неповнолітнім «непристойні», на думку влади, книги. Про це повідомляє ABC News.

Видання зазначає, що це може призвести до безпідставних звинувачень проти бібліотекарів.

Тих, хто порушуватиме обмеження, зможуть звинуватити у кримінальному злочині й призначити їм штраф до 25 тисяч доларів. Також, якщо працівника бібліотеки визнають винним, йому загрожуватиме до 5 років ув’язнення.

Американська бібліотечна асоціація з'ясувала, що, відповідно до документа, під категорію «непристойних матеріалів» здебільшого підпадатимуть книги, дотичні до теми ЛГБТК+, гендеру, політики й раси.

Такі матеріали зараз масово намагаються забороняти в бібліотеках штату. За даними асоціації, за перші вісім місяців 2023 року спроби цензурувати матеріали в бібліотеках зросли на 20% порівняно з 2022 роком.

16 лютого законопроєкт пройшов Палату делегатів і зараз перебуває на розгляді Сенату.

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