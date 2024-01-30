На Вінниччині настоятеля храму в УПЦ мп засудили на 2 роки тюрми за проросійську пропаганду

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ мп виправдовував та героїзував через соцмережі загарбницьку війну рф.

Джерело фото: СБУ

Настоятель одного із храмів Вінницької єпархії УПЦ (мп) був засуджений на 2 роки тюрми за виправдовування агресії рф. Згідно з матеріалами СБУ, настоятель храму УПЦ (мп) використовував своє вірянське становище для виправдання терористів Захарченка, Гіві та Мотороли, називаючи збройну агресію рф «громадянською війною» в Україні. Сприяючи прокремлівському наративу, він розповсюджував інформацію, що виправдовувала захоплення частини території України та героїзувала російських окупантів.

Під вигаданим псевдонімом настоятель також публікував прокремлівські коментарі та репости, де дискредитував українських військових та ображав релігійні почуття вірян різних конфесій. Правоохоронці встановили факти його інформаційно-підривної діяльності на користь рф.

Співробітники СБУ затримали настоятеля, який намагався уникнути відповідальності, переховуючись за різними адресами в декількох областях України. Після експертиз та збору доказів суд визнав його винним за дії, спрямовані на насильницьку зміну чи повалення конституційного ладу, а також за виправдовування агресії рф проти України та глорифікацію її учасників. З урахуванням співпраці з слідством, йому призначено 2 роки позбавлення волі.

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