На Закарпатті судитимуть підрядника, який привласнив 9,5 млн гривень на ремонті автодороги

Суд у Закарпатті розглядатиме факт незаконного використання тендерних коштів в розмірі 9,5 млн гривень на дорожні роботи.

За фактом заволодіння 9,5 млн гривень на ремонті автодоріг у Закарпатті судитимуть підрядника. За даними Національної поліції України, керівник товариства, який є також депутатом районної ради Луганщини, незаконно використав частину отриманих коштів для придбання елітного автомобіля.

Комерційна структура, яка стала переможцем тендеру на ремонт автомобільних доріг, відзначалася виконанням робіт на ділянках загального та місцевого значення. Однак слідчі виявили, що частина залучених фінансових ресурсів була використана не згідно з призначенням, а перекрита на особисті потреби керівника підрядної компанії.

Судовий процес очікується відкритим у найближчий час, де буде розглядатися питання про незаконне використання бюджетних коштів та порушення законодавства щодо проведення тендерів. За результатами розгляду справи можуть бути застосовані відповідні судові санкції відшкодування завданих збитків та покарання для осіб, винних у недобросовісному використанні коштів.

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