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  1. В Україні

Як визначається пенсія по інвалідності для військовослужбовців, – пояснення ПФУ

19:13, 30 січня 2024
Розміри пенсійних виплат по інвалідності визначені відповідно до статусу та групи інвалідності українців.
Як визначається пенсія по інвалідності для військовослужбовців, – пояснення ПФУ
Джерело фото: armyinform
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Українці, яким встановлено інвалідність, можуть розраховувати на пенсію залежно від групи інвалідності, стажу роботи та інших факторів. Пенсії по інвалідності призначаються в рамках загальнообов'язкового державного пенсійного страхування, а умови та розміри визначаються законодавством України. Про це повідомляє Песіний фонд України.

Згідно із Законом України «Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування», пенсії по інвалідності призначаються особам з інвалідністю за наявності страхового стажу від 1 до 15 років, в залежності від віку, в якому інвалідність встановлено. Розмір пенсії обчислюється відсотками від розміру пенсії за віком і залежить від групи інвалідності.

Наприклад:

  • 100% пенсії за віком для осіб з інвалідністю I групи;
  • 90% пенсії за віком для осіб з інвалідністю II групи;
  • 50% пенсії за віком для осіб з інвалідністю III групи.

Мінімальні розміри пенсійних виплат по інвалідності визначені відповідно до статусу та групи інвалідності особи.

Також визначено пенсії по інвалідності для військовослужбовців та постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи, де розмір пенсії залежить від причини інвалідності.

Зазначено, що пенсія по інвалідності призначається з дня встановлення інвалідності, а подача заяви на її призначення повинна відбутися протягом трьох місяців з дня встановлення інвалідності.

Важливо враховувати, що розміри пенсій можуть підлягати змінам згідно зі змінами у законодавстві та інших нормативних актах, які регулюють питання соціального захисту громадян в Україні.

Призначення пенсії по інвалідності для осіб, які постраждали внаслідок війни, регулюється відповідно до чинного законодавства України. Згідно з встановленими нормами, розмір пенсії залежить від групи інвалідності та представленого розміру грошового забезпечення.

Конкретні розміри пенсії по інвалідності для осіб з інвалідністю внаслідок війни визначаються наступним чином:

  • I група – 100% суми грошового забезпечення;
  • II група – 80% суми грошового забезпечення;
  • III група – 60% суми грошового забезпечення.

Зазначено, що мінімальна пенсійна виплата для осіб з інвалідністю внаслідок війни має певні встановлені норми:

  • І група – не менше 650% від прожиткового мінімуму (ПМ) для осіб, які втратили працездатність, що складає 13604,50 грн (2093 х 650%);
  • II група – не менше 525% ПМ – 10 988,25 грн (2093 х 525%);
  • ІІІ група – не менше 360% ПМ – 7534,80 грн (2093 х 360%).

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