Как определяется пенсия по инвалидности для военнослужащих, – объяснение ПФУ

Размеры пенсионных выплат по инвалидности определены в соответствии со статусом и группой инвалидности украинцев.

Источник фото: armyinform

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Украинцы, которым установлена инвалидность, могут рассчитывать на пенсию в зависимости от группы инвалидности, стажа работы и других факторов. Пенсии по инвалидности назначаются в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования, а условия и размеры определяются законодательством Украины. Об этом сообщает Песиный фонд Украины.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором инвалидность установлена. Размер пенсии исчисляется процентами от размера пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности.

Например:

- 100% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью I группы;

- 90% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью II группы;

- 50% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью III группы.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности определены в соответствии со статусом и группой инвалидности лица.

Также определены пенсии по инвалидности для военнослужащих и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, где размер пенсии зависит от причины инвалидности.

Указано, что пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, а подача заявления на ее назначение должна состояться в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Важно учитывать, что размеры пенсий могут подлежать изменениям согласно изменениям в законодательстве и других нормативных актах, регулирующих вопросы социальной защиты граждан в Украине.

Назначение пенсии по инвалидности для лиц, пострадавших вследствие войны, регулируется в соответствии с действующим законодательством Украины. Согласно установленным нормам, размер пенсии зависит от группы инвалидности и представленного размера денежного обеспечения.

Конкретные размеры пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью вследствие войны определяются следующим образом:

- I группа - 100% суммы денежного обеспечения;

- II группа - 80% суммы денежного обеспечения;

- III группа - 60% суммы денежного обеспечения.

Указано, что минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны имеет определенные установленные нормы:

- I группа - не менее 650% от прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 13604,50 грн (2093 х 650%);

- II группа - не менее 525% ПМ - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

- ІІІ группа - не менее 360% ПМ - 7534,80 грн (2093 х 360%).

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