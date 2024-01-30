Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Документы для участия в конкурсе на должности дисциплинарных инспекторов можно подать до 14 февраля

У кандидатов возникли трудности с подтверждением уровня владения украинским и иностранным языками.

Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

  1. В Украине

Как определяется пенсия по инвалидности для военнослужащих, – объяснение ПФУ

19:13, 30 января 2024
Размеры пенсионных выплат по инвалидности определены в соответствии со статусом и группой инвалидности украинцев.
Как определяется пенсия по инвалидности для военнослужащих, – объяснение ПФУ
Источник фото: armyinform
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Украинцы, которым установлена инвалидность, могут рассчитывать на пенсию в зависимости от группы инвалидности, стажа работы и других факторов. Пенсии по инвалидности назначаются в рамках общеобязательного государственного пенсионного страхования, а условия и размеры определяются законодательством Украины. Об этом сообщает Песиный фонд Украины.

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсии по инвалидности назначаются лицам с инвалидностью при наличии страхового стажа от 1 до 15 лет, в зависимости от возраста, в котором инвалидность установлена. Размер пенсии исчисляется процентами от размера пенсии по возрасту и зависит от группы инвалидности.

Например:

- 100% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью I группы;

- 90% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью II группы;

- 50% пенсии по возрасту для лиц с инвалидностью III группы.

Минимальные размеры пенсионных выплат по инвалидности определены в соответствии со статусом и группой инвалидности лица.

Также определены пенсии по инвалидности для военнослужащих и пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы, где размер пенсии зависит от причины инвалидности.

Указано, что пенсия по инвалидности назначается со дня установления инвалидности, а подача заявления на ее назначение должна состояться в течение трех месяцев со дня установления инвалидности.

Важно учитывать, что размеры пенсий могут подлежать изменениям согласно изменениям в законодательстве и других нормативных актах, регулирующих вопросы социальной защиты граждан в Украине.

Назначение пенсии по инвалидности для лиц, пострадавших вследствие войны, регулируется в соответствии с действующим законодательством Украины. Согласно установленным нормам, размер пенсии зависит от группы инвалидности и представленного размера денежного обеспечения.

Конкретные размеры пенсии по инвалидности для лиц с инвалидностью вследствие войны определяются следующим образом:

- I группа - 100% суммы денежного обеспечения;

- II группа - 80% суммы денежного обеспечения;

- III группа - 60% суммы денежного обеспечения.

Указано, что минимальная пенсионная выплата для лиц с инвалидностью вследствие войны имеет определенные установленные нормы:

- I группа - не менее 650% от прожиточного минимума (ПМ) для лиц, утративших трудоспособность, что составляет 13604,50 грн (2093 х 650%);

- II группа - не менее 525% ПМ - 10 988,25 грн (2093 х 525%);

- ІІІ группа - не менее 360% ПМ - 7534,80 грн (2093 х 360%).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді