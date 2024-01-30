Какой порядок предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг: разъяснение

Без учета среднемесячного дохода льгота на оплату жилищно-коммунальных услуг предоставляется в размере 50% скидки для ряда лиц.

Фото: bolekhiv-rada.gov.ua

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Главное управление Пенсионного фонда Украины в Донецкой области напомнило порядок предоставления льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг. Об этом говорится в пресс-службе ведомства.

Перелік пільг з оплати житлово-комунальних послуг, що надаються з урахуванням доходів, визначено Порядком надання пільг окремим категоріям громадян з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї, затвердженим постановою КМУ від 04.06.2015 № 389.

Дія Порядку поширюється на осіб, які мають право на пільги за соціальною ознакою згідно із Законами України, зазначеними в пункті 2 Порядку.

Без урахування середньомісячного доходу така пільга надається у розмірі 50 % знижки:

- сім’ям загиблих (померлих) ветеранів війни та сім’ям загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України;

- учасникам ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС 1,2 категорія;

- особам, які потерпіли внаслідок Чорнобильської катастрофи, 1,2 категорія;

- дружинам (чоловікам) померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою;

- опікунам (на час опікунства ) дітей померлих громадян, смерть яких пов'язана з Чорнобильською катастрофою, 1,2 категорія;

- ВЕТЕРАНАМ військової служби, ветеранами органів внутрішніх справ, ветеранами Національної поліції, ветеранами податкової міліції, ветеранами державної пожежної охорони, ветеранами Державної кримінально-виконавчої служби України, ветеранами служби цивільного захисту, ветеранами Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України, Бюро економічної безпеки України;

- дружинам (чоловікам) померлих (загиблих) ветеранів зазначених категорій громадян;

- реабілітованим особам, які стали особами з інвалідністю внаслідок репресій або є пенсіонерами;

- дружинам (чоловікам) загиблих або померлих військовослужбовців, їхнім неповнолітнім дітям або повнолітнім дітям — особам з інвалідністю з дитинства;

- дружинам (чоловікам) військовослужбовців, які пропали безвісті під час проходження військової служби, у разі якщо вони не взяли інший шлюб, та їхнім неповнолітнім дітям або повнолітнім дітям — особам з інвалідністю з дитинства;

- батькам військовослужбовців, загиблих або померлих під час проходження військової служби;

- батькам військовослужбовців, які пропали безвісти під час проходження військової служби;

- особам з інвалідністю, інвалідність яких настала внаслідок захворювання, одержаного під час проходження військової служби;

- батькам та членам сім'ї працівників Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які загинули (померли), пропали безвісті або стали особами з інвалідністю;

- депортованим особам, які досягли пенсійного віку або є особами з інвалідністю;

- військовослужбовцям Служби безпеки України на пенсії.

Для забезпечення єдиного державного обліку фізичних осіб, які мають право на пільги, ведеться Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги (постанова КМУ від 29.01.2003 № 117). До ЄДАРП включається інформація про пільговика та членів його сім'ї, на яких згідно із законодавчими актами поширюються пільги.

При поданні заяви для внесення відомостей до ЄДАРП пільговик надає:

- паспорт/тимчасове посвідченням громадянина України;

- документи, що підтверджують право пільговика на пільги;

- реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП);

- довідку про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

- договір оренди;

- довідку про сплату житлово-комунальних послуг за іншою (відмінною від місця реєстрації) адресою або інший офіційний документ, що підтверджує фактичне місце проживання пільговика, а в разі їх відсутності — акт обстеження матеріально-побутових умов домогосподарства/фактичного місця проживання особи, який складається посадовою особою виконавчого органу сільської, селищної, міської ради відповідної територіальної громади.

Заява до ЄДАРП з необхідними документами/відомостями подається:

- В ЕЛЕКТРОННІЙ ФОРМІ через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду України, мобільний додаток «Пенсійний фонд», офіційний вебсайт Мінсоцполітики, інтегровані з ним інформаційні системи органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування або Єдиний державний вебпортал електронних послуг;

- ОСОБИСТО до будь-якого сервісного центру Пенсійного фонду України;

- ПОШТОЮ до органу Пенсійного фонду.

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