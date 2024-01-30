В Киевской области мужчина угрожал взорвать дом вместе с полицейскими: рядом был ребенок

Во время обысков у злоумышленника были обнаружены противопехотные и минометные мины, запалы, дымовые гранаты, электродетонатор, взрывчатые вещества, взрыватели, патроны, самодельные взрывные устройства.

На Киевщине в Фастовском районе мужчина угрожал взорвать свой дом противопехотной миной вместе с прибывшими на вызов полицейскими. Кроме того, на месте происшествия находился ребенок. Об этом сообщает Киевская областная прокуратура.

«По данным следствия, 25 января 2024 года работники патрульной полиции прибыли по вызову в одно из сел Фастовского района. Когда правоохранители зашли в дом, мужчина получил противопехотную мину и угрожал всех взорвать. Чтобы не подвергать опасности ребенка, который находился дома у подозреваемого, они вместе с ним покинули дом», – говорится в сообщении.

Злоумышленник был задержан. Во время обысков у него были обнаружены и изъяты противопехотные и минометные мины, запалы, дымовые гранаты, электродетонатор, взрывчатые вещества, взрыватели, патроны, самодельные взрывные устройства.

По фактам незаконного хранения боеприпасов, взрывчатых веществ и угроз работнику правоохранительного органа открыты уголовные производства, а задержанному сообщили о подозрении.

Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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