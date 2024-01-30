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  1. В Україні

На Київщині чоловік погрожував підірвати будинок разом із поліцейськими: поруч була дитина

16:01, 30 січня 2024
Під час обшуків у зловмисника знайшли протипіхотні та мінометні міни, запали, димові гранати, електродетонатор, вибухові речовини, підривачі, набої, саморобні вибухові пристрої.
На Київщині чоловік погрожував підірвати будинок разом із поліцейськими: поруч була дитина
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На Київщині у Фастівському районі чоловік погрожував підірвати свій будинок протипіхотною міною разом з поліцейськими, які прибули на виклик. Крім того, на місці події перебувала дитина. Про це повідомляє Київська обласна прокуратура.

«За даними слідства, 25 січня 2024 року працівники патрульної поліції прибули за викликом до одного з сіл Фастівського району. Коли правоохоронці зайшли до будинку, чоловік дістав протипіхотну міну та погрожував усіх підірвати. Аби не наражати на небезпеку дитину, що перебувала вдома у підозрюваного, вони разом з нею покинули будинок», – йдеться у повідомленні.

Зловмисника затримали. Під час обшуків у нього знайшли та вилучили протипіхотні та мінометні міни, запали, димові гранати, електродетонатор, вибухові речовини, підривачі, набої, саморобні вибухові пристрої.

За фактами незаконного зберігання боєприпасів, вибухових речовин та погрози працівнику правоохоронного органу відкрито кримінальні провадження, а затриманому повідомили про підозру.

Чоловіку загрожує до 7 років позбавлення волі.

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