У Мін’юсті нагадали, що однією з обов’язкових умов отримання компенсації є припинення права власності на знищене майно.

Фото: facebook.com/centraljust

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що з грудня 2023 року в Україні стартувала програма з використання житлових сертифікатів, які необхідні для придбання нового житла в обмін на зруйноване. Однією з обов’язкових умов отримання компенсації є припинення права власності на знищене майно.

Для цього необхідно здійснити наступні дії, а саме:

- подати заяву про зруйноване майно через Дію;

- припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості.

Після отримання житлового сертифіката необхідно звернутися до державного реєстратора прав чи нотаріуса для проведення реєстрації припинення права власності на зруйнований об'єкт.

Відповідно до змін у законодавстві, а саме пунктом 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, визначено підстави проведення державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва у зв’язку з його знищенням.

Відтепер цей процес може відбуватися за наявності відомостей про факт знищення майна, отриманих державним реєстратором з Єдиного державного реєстру майна.

У випадках, коли такі відомості недоступні через обставини, такі як тимчасова окупація, здійснюється реєстрація за допомогою інших документів, таких як витяг з Державного реєстру майна або акт комісійного обстеження.

Акт комісійного обстеження містить висновок щодо необхідності проведення технічного обстеження, така державна реєстрація проводиться виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Крім того, для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт у зв’язку з його знищенням обов’язково подаються:

- заява власника (співвласників) об’єкта, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), заява підписується кожним з подружжя (колишнього подружжя) незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них;

- документ, що посвідчує право власності на об’єкт (крім випадків, коли право власності вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Адміністративний збір за проведення такої державної реєстрації складає 300 гривень.

Загальний строк реєстрації – 5 робочих днів.

Отже, відповідні зміни в законодавстві сприяють забезпеченню прав громадян на отримання компенсації за зруйноване майно та реалізації цілей ґендерної рівності в контексті міжнародної безпеки в Україні.

Раніше ми писали, що Українці чий приватний будинок був повністю зруйновано зможуть отримати компенсацію на відбудову на власній земельній ділянці через єВідновлення.

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