Практика судів

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Документи для участі у конкурсі на посади дисциплінарних інспекторів можна подати до 14 лютого

У кандидатів виникли труднощі з підтвердженням рівня володіння українською та іноземною мовами.

Парламент розгляне зміни до закону про Державне бюро розслідувань щодо застосування зброї працівниками ДБР

Працівникам Державного бюро розслідувань дозволять застосовувати заходи фізичного впливу, спеціальні засоби та вогнепальну зброю.

Бажаючих очолити Службу дисциплінарних інспекторів поки що немає – Вища рада правосуддя

Для формування Служби дисциплінарних інспекторів необхідно ще півроку, а строк подання документів для кандидатів можуть продовжити

Кабмін вніс зміни до постанови про оплату праці чиновників місцевих державних адміністрацій

Під час встановлення посадових окладів державним службовцям обласних державних адміністрацій, які провели класифікацію посад державної служби, може застосовуватися додатковий коефіцієнт підвищення посадових окладів.

Голова КГС ВС Лариса Рогач про скасування Господарського кодексу України: «Має бути баланс між прагненням законодавця і можливими негативними наслідками»

Ліквідація Господарського кодексу України не вирішить питання, які постали у правозастосуванні, – голова Касаційного господарського суду у складі Верховного Суду Лариса Рогач.

  1. В Україні

Держреєстрація припинення права власності знищеного майна як умова отримання компенсації: що треба знати

18:16, 30 січня 2024
У Мін’юсті нагадали, що однією з обов’язкових умов отримання компенсації є припинення права власності на знищене майно.
Держреєстрація припинення права власності знищеного майна як умова отримання компенсації: що треба знати
Фото: facebook.com/centraljust
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Центральне міжрегіональне управління Міністерства юстиції м.Київ нагадало, що з грудня 2023 року в Україні стартувала програма з використання житлових сертифікатів, які необхідні для придбання нового житла в обмін на зруйноване. Однією з обов’язкових умов отримання компенсації є припинення права власності на знищене майно.

Для цього необхідно здійснити наступні дії, а саме:

- подати заяву про зруйноване майно через Дію;

- припинити право власності на знищений об’єкт нерухомості.

Після отримання житлового сертифіката необхідно звернутися до державного реєстратора прав чи нотаріуса для проведення реєстрації припинення права власності на зруйнований об'єкт.

Відповідно до змін у законодавстві, а саме пунктом 75 Порядку державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, затвердженого постановою КМУ від 25.12.2015 № 1127, визначено підстави проведення державної реєстрації припинення права власності на закінчений будівництвом об’єкт чи об’єкт будівництва у зв’язку з його знищенням.

Відтепер цей процес може відбуватися за наявності відомостей про факт знищення майна, отриманих державним реєстратором з Єдиного державного реєстру майна.

У випадках, коли такі відомості недоступні через обставини, такі як тимчасова окупація, здійснюється реєстрація за допомогою інших документів, таких як витяг з Державного реєстру майна або акт комісійного обстеження.

Акт комісійного обстеження містить висновок щодо необхідності проведення технічного обстеження, така державна реєстрація проводиться виключно за наявності відомостей про факт знищення, отриманих державним реєстратором з Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва.

Крім того, для державної реєстрації припинення права власності на об’єкт у зв’язку з його знищенням обов’язково подаються:

 - заява власника (співвласників) об’єкта, справжність підпису на якій засвідчується відповідно до Закону України «Про нотаріат». Якщо майно відповідно до закону належить на праві спільної сумісної власності подружжю (колишньому подружжю), заява підписується кожним з подружжя (колишнього подружжя) незалежно від наявності державної реєстрації права власності лише в одного з них;

- документ, що посвідчує право власності на об’єкт (крім випадків, коли право власності вже зареєстровано в Державному реєстрі прав або коли такий документ відсутній у зв’язку із втратою, пошкодженням чи псуванням).

Адміністративний збір за проведення такої державної реєстрації складає  300 гривень.

Загальний строк реєстрації – 5 робочих днів.

Отже, відповідні зміни в законодавстві сприяють забезпеченню прав громадян на отримання компенсації за зруйноване майно та реалізації цілей ґендерної рівності в контексті міжнародної безпеки в Україні.

Раніше ми писали, що Українці чий приватний будинок був повністю зруйновано зможуть отримати компенсацію на відбудову на власній земельній ділянці через єВідновлення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на нашу сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Як перетнути кордон особі з інвалідністю | Обмежено придатні | Супровід родичів з інвалідністю
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді