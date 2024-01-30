Госрегистрация прекращения права собственности уничтоженного имущества как условие получения компенсации: что нужно знать

В Минюсте напомнили, что одним из обязательных условий получения компенсации является прекращение права собственности на уничтоженное имущество.

Фото: facebook.com/centraljust

Центральное межрегиональное управление Министерства юстиции г.Киев напомнило, что с декабря 2023 года в Украине стартовала программа по использованию жилищных сертификатов, необходимых для приобретения нового жилья в обмен на разрушенное. Одним из обязательных условий получения компенсации является прекращение права собственности на уничтоженное имущество.

Для этого необходимо совершить следующие действия, а именно:

- подать заявление о разрушенном имуществе через действие;

- прекратить право собственности на уничтоженный объект недвижимости.

После получения жилищного сертификата необходимо обратиться к государственному регистратору прав или нотариусу для регистрации прекращения права собственности на разрушенный объект.

В соответствии с изменениями в законодательстве, а именно пунктом 75 Порядка государственной регистрации прав на недвижимое имущество и их обременений, утвержденного постановлением КМУ от 25.12.2015 № 1127, определены основания проведения государственной регистрации прекращения права собственности на законченный строительством объект или объект стройки в связи с его уничтожением.

Теперь этот процесс может происходить при наличии сведений о факте уничтожения имущества, полученных государственным регистратором из Единого государственного реестра имущества.

В случаях, когда такие сведения недоступны по обстоятельствам, таким как временная оккупация, осуществляется регистрация с помощью других документов, таких как выписка из Государственного реестра имущества или акт комиссионного обследования.

Акт комиссионного обследования содержит заключение о необходимости проведения технического обследования, такая государственная регистрация проводится исключительно при наличии сведений факт уничтожения, полученных государственным регистратором из Единой государственной электронной системы в сфере строительства.

Кроме того, для государственной регистрации прекращения права собственности на объект в связи с его уничтожением обязательно подаются:

- заявление собственника (совладельцев) объекта, подлинность подписи на которой удостоверяется в соответствии с Законом Украины «О нотариате». Если имущество в соответствии с законом принадлежит на праве совместной собственности супругам (бывшим супругам), заявление подписывается каждым из супругов (бывших супругов) независимо от наличия государственной регистрации права собственности только у одного из них;

- документ, удостоверяющий право собственности на объект (кроме случаев, когда право собственности уже зарегистрировано в Государственном реестре прав или когда такой документ отсутствует в связи с утратой, повреждением или порчей).

Административный сбор за проведение государственной регистрации составляет 300 гривен.

Общий срок регистрации – 5 рабочих дней.

Соответствующие изменения в законодательстве способствуют обеспечению прав граждан на получение компенсации за разрушенное имущество и реализации целей гендерного равенства в контексте международной безопасности в Украине.

Ранее сообщалось, что украинцы чей частный дом был полностью разрушен смогут получить компенсацию на восстановление на собственном земельном участке через єВідновлення.

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