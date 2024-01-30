Великобритания допускает возможность признания Палестинского государства, — глава МИД Дэвид Кэмерон

Великобритания допускает признание Палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает BBC. Он начинает свой четвертый визит в регион.
По словам Кэмерон, палестинцам необходимо дать «политический горизонт», чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.
Он подчеркнул, что именно Великобритания несет ответственность за определение того, как будет выглядеть Палестинское государство. В свою очередь палестинскому народу необходимо продемонстрировать «необратимый прогресс» на пути к решению о двух государствах, создав новую власть с «технократическими и хорошими лидерами», способными управлять Газой.
«Когда это произойдет, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании Палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций», — сказал он на заседании Консервативного совета по Ближнему Востоку.
Кэмерон также призвал Израиль разрешить передавать больше гуманитарной помощи в сектор Газа и назвал «смешным» то, что она возвращается обратно к границе.
Он добавил, что последние 30 лет были для Израиля «историей неудач», поскольку он не смог обеспечить безопасность своих граждан, и только признание этой неудачи может привести к миру и прогрессу.
Издание сообщает, что Британия уже давно поддерживает решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы могли бы жить бок о бок в отдельных странах, однако Кэмерон предполагает, что Британия могла бы предоставить формальное, дипломатическое признание палестинскому государству не в рамках окончательного мирного соглашения. , а раньше во время самих переговоров.
По его словам, Израиль в рамках мирного соглашения должен будет увидеть освобождение всех заложников с гарантией того, что ХАМАС не сможет совершать нападения на Израиль, и его руководство покинуло Газу. Такое соглашение, по мнению Кэмерона, «будет тяжелым, но не невозможной».
Говоря о текущих усилиях, направленных на прекращение войны в Газе, Кэмерон сказал, что сейчас необходима пауза в боевых действиях, и есть «обнадеживающие признаки» ведущихся сейчас переговоров. Однако настоящий вызов состоит в том, чтобы превратить эту паузу в стойкое прекращение огня без возврата к боевым действиям.
Как известно, большинство из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) – всего 139 – признают палестинские территории как государство. В их список входит и Украина, которая признала Палестину еще во время пребывания в составе Советского Союза в 1988 году.
Палестинские территории пока не признаются как государство Соединенными Штатами Америки, Францией и Великобританией. Эти три постоянных члена Совета Безопасности ООН выступают за то, чтобы признать палестинскую государственность только после мирного урегулирования конфликта с Израилем. Из 27 стран ЕС девять признали палестинское государство.
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