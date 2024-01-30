Великобритания допускает возможность признания Палестинского государства, — глава МИД Дэвид Кэмерон

По его словам, именно Великобритания несет ответственность за определение того, как будет выглядеть Палестинское государство.

Великобритания допускает признание Палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает BBC. Он начинает свой четвертый визит в регион.

По словам Кэмерон, палестинцам необходимо дать «политический горизонт», чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что именно Великобритания несет ответственность за определение того, как будет выглядеть Палестинское государство. В свою очередь палестинскому народу необходимо продемонстрировать «необратимый прогресс» на пути к решению о двух государствах, создав новую власть с «технократическими и хорошими лидерами», способными управлять Газой.

«Когда это произойдет, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании Палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций», — сказал он на заседании Консервативного совета по Ближнему Востоку.

Кэмерон также призвал Израиль разрешить передавать больше гуманитарной помощи в сектор Газа и назвал «смешным» то, что она возвращается обратно к границе.

Он добавил, что последние 30 лет были для Израиля «историей неудач», поскольку он не смог обеспечить безопасность своих граждан, и только признание этой неудачи может привести к миру и прогрессу.

Издание сообщает, что Британия уже давно поддерживает решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы могли бы жить бок о бок в отдельных странах, однако Кэмерон предполагает, что Британия могла бы предоставить формальное, дипломатическое признание палестинскому государству не в рамках окончательного мирного соглашения. , а раньше во время самих переговоров.

По его словам, Израиль в рамках мирного соглашения должен будет увидеть освобождение всех заложников с гарантией того, что ХАМАС не сможет совершать нападения на Израиль, и его руководство покинуло Газу. Такое соглашение, по мнению Кэмерона, «будет тяжелым, но не невозможной».

Говоря о текущих усилиях, направленных на прекращение войны в Газе, Кэмерон сказал, что сейчас необходима пауза в боевых действиях, и есть «обнадеживающие признаки» ведущихся сейчас переговоров. Однако настоящий вызов состоит в том, чтобы превратить эту паузу в стойкое прекращение огня без возврата к боевым действиям.

Как известно, большинство из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) – всего 139 – признают палестинские территории как государство. В их список входит и Украина, которая признала Палестину еще во время пребывания в составе Советского Союза в 1988 году.

Палестинские территории пока не признаются как государство Соединенными Штатами Америки, Францией и Великобританией. Эти три постоянных члена Совета Безопасности ООН выступают за то, чтобы признать палестинскую государственность только после мирного урегулирования конфликта с Израилем. Из 27 стран ЕС девять признали палестинское государство.

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