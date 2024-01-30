Практика судов

Лента новостей

Блоги
Публикации
Парламент рассмотрит изменения в закон о Государственном бюро расследований по применению оружия работниками ГБР

Работникам Государственного бюро расследований разрешат применять меры физического воздействия, специальные средства и огнестрельное оружие.

Желающих возглавить Службу дисциплинарных инспекторов пока нет – Высший совет правосудия

Для формирования Службы дисциплинарных инспекторов необходимо еще полгода, а срок подачи документов для кандидатов могут продлить.

Кабмин внес изменения в постановление об оплате труда чиновников местных государственных администраций

При установлении должностных окладов государственным служащим областных государственных администраций, где провели классификацию должностей государственной службы, может применяться дополнительный коэффициент повышения должностных окладов.

Глава КХС ВС Лариса Рогач об отмене Хозяйственного кодекса Украины: «Должен быть баланс между стремлением законодателя и возможными негативными последствиями»

Ликвидация Хозяйственного кодекса Украины не решит возникшие в правоприменении вопросы, – председатель Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда Лариса Рогач.

«Ваши вопросы носят абстрактный характер»: ВККС и Совет судей поспорили из-за правил заполнения декларации добропорядочности

ВККС и Совет судей обменялись «любезностями», но проблемы могут возникнуть у судей и кандидатов на должности судей.

  1. В мире

Великобритания допускает возможность признания Палестинского государства, — глава МИД Дэвид Кэмерон

14:49, 30 января 2024
По его словам, именно Великобритания несет ответственность за определение того, как будет выглядеть Палестинское государство.
Великобритания допускает возможность признания Палестинского государства, — глава МИД Дэвид Кэмерон
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Великобритания допускает признание Палестинского государства. Об этом заявил министр иностранных дел Британии Дэвид Кэмерон, передает BBC. Он начинает свой четвертый визит в регион.

По словам Кэмерон, палестинцам необходимо дать «политический горизонт», чтобы поспособствовать установлению мира на Ближнем Востоке.

Он подчеркнул, что именно Великобритания несет ответственность за определение того, как будет выглядеть Палестинское государство. В свою очередь палестинскому народу необходимо продемонстрировать «необратимый прогресс» на пути к решению о двух государствах, создав новую власть с «технократическими и хорошими лидерами», способными управлять Газой.

«Когда это произойдет, мы вместе с союзниками рассмотрим вопрос о признании Палестинского государства, в том числе в Организации Объединенных Наций», — сказал он на заседании Консервативного совета по Ближнему Востоку.

Кэмерон также призвал Израиль разрешить передавать больше гуманитарной помощи в сектор Газа и назвал «смешным» то, что она возвращается обратно к границе.

Он добавил, что последние 30 лет были для Израиля «историей неудач», поскольку он не смог обеспечить безопасность своих граждан, и только признание этой неудачи может привести к миру и прогрессу.

Издание сообщает, что Британия уже давно поддерживает решение о двух государствах, где израильтяне и палестинцы могли бы жить бок о бок в отдельных странах, однако Кэмерон предполагает, что Британия могла бы предоставить формальное, дипломатическое признание палестинскому государству не в рамках окончательного мирного соглашения. , а раньше во время самих переговоров.

По его словам, Израиль в рамках мирного соглашения должен будет увидеть освобождение всех заложников с гарантией того, что ХАМАС не сможет совершать нападения на Израиль, и его руководство покинуло Газу. Такое соглашение, по мнению Кэмерона, «будет тяжелым, но не невозможной».

Говоря о текущих усилиях, направленных на прекращение войны в Газе, Кэмерон сказал, что сейчас необходима пауза в боевых действиях, и есть «обнадеживающие признаки» ведущихся сейчас переговоров. Однако настоящий вызов состоит в том, чтобы превратить эту паузу в стойкое прекращение огня без возврата к боевым действиям.

Как известно, большинство из 193 стран-членов Организации Объединенных Наций (ООН) – всего 139 – признают палестинские территории как государство. В их список входит и Украина, которая признала Палестину еще во время пребывания в составе Советского Союза в 1988 году.

Палестинские территории пока не признаются как государство Соединенными Штатами Америки, Францией и Великобританией. Эти три постоянных члена Совета Безопасности ООН выступают за то, чтобы признать палестинскую государственность только после мирного урегулирования конфликта с Израилем. Из 27 стран ЕС девять признали палестинское государство.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на нашу страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Читайте также

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
Контакты

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульв. Т. Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Как пересечь границу лицу с инвалидностью | Ограниченно пригодные | Сопровождение родственников с инвалидностью
SUD.UA
Главное о суде
Фото / Video
Фото
Видео
Сегодня день рождения празднуют
  • Аркадій Бущенко
    Аркадій Бущенко
    суддя Верховного Суду у Касаційному кримінальному суді
  • Ірина Васильєва
    Ірина Васильєва
    суддя Верховного Суду у Касаційному адміністративному суді