Руслан Стефанчук пока не подписал Закон о цифровизации военного учета, являющийся частью законодательства о мобилизации

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по состоянию на утро 30 января не подписал закон, согласно которому оформление документов военного учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 10062, являющийся частью законодательства о мобилизации.
Также «Судебно-юридическая газета», опираясь на информацию о ходе рассмотрения поправок во время пленарного заседания, разобралась, как будет выглядеть документ, направленный на подпись спикеру парламента.
В частности, с учетом того, какие пункты уже были в действующем законе и какие были добавлены ко второму чтению, и/или отклонены пленарным залом, в Реестр попадут персональные данные о местожительстве и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.
Эти данные будут цифровизированы.
Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.
Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.
Впрочем, перед принятием закона секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко выступил против размещения тайной информации на серверах иностранных партнеров.
Ко второму чтению Комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил целый ряд поправок, значительно видоизменявших законопроект. В частности, сравнительная таблица ко второму чтению свидетельствует, что Комитет предлагал ввести электронный кабинет для предприятий для обеспечения ведения ими военного учета их работников.
Во время голосования в пленарном зале ряд поправок был поставлен на подтверждение и не набрал соответствующего количества голосов, однако базовая идея, заложенная в этот проект – цифровизация данных о военнообязанных для облегчения их идентификации, а также сохранение данных на серверах за рубежом остались в финальной редакции.
Пока финального текста закона до сих пор нет. Очевидно, дело в том, что некоторые из поправок, одобренные или отклоненные залом, вступают в противоречие с другими нормами закона.
В Верховной Раде не исключают, что данный закон придется доработать.
Ранее руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что в Украине появятся сертификаты военнообязанных. «Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс», – объяснил глава фракции «Слуга народа».
Он надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.
Отдельно Арахамия отметил целесообразность так называемой смартмобилизации: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.
Автор: Наталья Мамченко
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