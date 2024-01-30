Руслан Стефанчук пока не подписал Закон о цифровизации военного учета, являющийся частью законодательства о мобилизации

Закон о расширении сбора данных об украинцах в Реестре военнообязанных и размещении Реестра за границей, принятый парламентом 16 января, до сих пор не направили на подпись спикеру Руслану Стефанчуку.

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук по состоянию на утро 30 января не подписал закон, согласно которому оформление документов военного учета граждан Украины будет осуществляться с использованием средств Реестра призывников, военнообязанных и резервистов.

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», 16 января Верховная Рада приняла в целом как закон законопроект 10062, являющийся частью законодательства о мобилизации.

Также «Судебно-юридическая газета», опираясь на информацию о ходе рассмотрения поправок во время пленарного заседания, разобралась, как будет выглядеть документ, направленный на подпись спикеру парламента.

В частности, с учетом того, какие пункты уже были в действующем законе и какие были добавлены ко второму чтению, и/или отклонены пленарным залом, в Реестр попадут персональные данные о местожительстве и месте пребывания; номера средств связи и адреса электронной почты; сведения о родителях, опекунах, попечителях и других представителях, а также детях – с согласия; реквизиты паспорта; о занятости (код ЕГРПОУ и местонахождение предприятия, место работы, должность, стаж работы); регистрационный номер учетной карточки налогоплательщика; оцифрованный образ лица; сведения о перемещении человека на временно оккупированную территорию, об образовании и специальности, об опыте работы; о результатах медицинских осмотров, проводимых с целью определения пригодности к исполнению воинского долга; о разрешении на хранение и ношение оружия; об оформлении документов для выезда за границу на постоянное проживание или оставлении на постоянное проживание за границей или возвращении на проживание в Украину, реквизиты водительского удостоверения и многое другое.

Эти данные будут цифровизированы.

Получить информацию о внесении себя в Реестр военнообязанных можно будет через системы Минцифры.

Член Комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Александра Устинова от «Голоса», комментируя принятие законопроекта 10062, отметила, что эти данные будут храниться в «облачном» хранилище на серверах за рубежом. На это иностранные партнеры выделят 100 млн. долларов США.

Впрочем, перед принятием закона секретарь Комитета Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке Роман Костенко выступил против размещения тайной информации на серверах иностранных партнеров.

Ко второму чтению Комитет Верховной Рады по нацбезопасности предложил целый ряд поправок, значительно видоизменявших законопроект. В частности, сравнительная таблица ко второму чтению свидетельствует, что Комитет предлагал ввести электронный кабинет для предприятий для обеспечения ведения ими военного учета их работников.

Во время голосования в пленарном зале ряд поправок был поставлен на подтверждение и не набрал соответствующего количества голосов, однако базовая идея, заложенная в этот проект – цифровизация данных о военнообязанных для облегчения их идентификации, а также сохранение данных на серверах за рубежом остались в финальной редакции.

Пока финального текста закона до сих пор нет. Очевидно, дело в том, что некоторые из поправок, одобренные или отклоненные залом, вступают в противоречие с другими нормами закона.

В Верховной Раде не исключают, что данный закон придется доработать.

Ранее руководитель фракции Слуга народа в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что в Украине появятся сертификаты военнообязанных. «Сделать это таким образом для того, чтобы мы как государство понимали, какой у нас мобресурс», – объяснил глава фракции «Слуга народа».

Он надеется, что новая модель заработает уже через четыре месяца.

Отдельно Арахамия отметил целесообразность так называемой смартмобилизации: чтобы для мобилизованного учитывали все его навыки, образование, то, чем он занимался в гражданской жизни.

Автор: Наталья Мамченко

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